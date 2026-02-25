Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Luché durante la seconda serata del Festival

di Antonio Scali
Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Luché durante la seconda serata del Festival

Quando canta (a che ora) Luché stasera, 25 febbraio, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante questa sera non si esibirà. Lo farà domani, 26 febbraio nel corso della terza serata. Stasera vedremo:

  • Bambole di pezza
  • Chiello
  • Dargen D’Amico
  • Ditonellapiaga
  • Elettra Lamborghini
  • Nigiotti
  • Ermal Meta
  • Fedez
  • Fulminacci
  • J-Ax
  • LDA e AKA 7even
  • Levante
  • Nayt
  • Patty Pravo
  • Tommaso Paradiso

Streaming e tv

Abbiamo visto quando canta (a che ora) Luché, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Ma come e dove si comprano i biglietti per il Festival di Sanremo 2026? Arrivati all’inizio della kermesse, dobbiamo dire che è veramente complicato riuscire a trovare qualche biglietto disponibile per una delle cinque serate del Festival, fino alla finale del 28 febbraio. Il teatro Ariston d’altronde non è grandissimo e la sua capienza è ulteriormente limitata dall’imponente scenografia. Inoltre le prime file sono riservate a esponenti della politica e personaggi vip e della televisione, che spesso vediamo inquadrati durante le dirette su Rai 1. Il secondo settore e il settore unico saranno invece parzialmente messi a disposizione del pubblico.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
