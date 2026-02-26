Sanremo 2026, gli abiti di Irina Shayk per la terza serata del Festival: look, stilista

Quali sono gli abiti (vestiti) di Irina Shayk per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la co-conduttrice ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito gli abiti indossati nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026 da lei condotta con Carlo Conti e Laura Pausini:

Lo stilista degli abiti di Irina Shayk

Qual è lo stilista di Irina Shayk per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non abbiamo informazioni ufficiali sugli abiti scelti dalla modella e attrice per il Festival. Di certo per l’occasione l’offerta per la modella, abituata a collaborare con stilisti e brand di tutto il mondo, da Ermanno Scervino a Schiaparelli, da Max Mara a Tod’s, da Dolce&Gabbana a Giorgio Armani, Riccardo Tisci, Versace e Valentino, sarà stata notevole. Alta, dunque, la probabilità di vederla sul palco dell’Ariston con outfit di diversi stilisti italiani e non.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli abiti di Irina Shayk per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.