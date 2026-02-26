Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026, gli abiti di Irina Shayk per la terza serata del Festival: look, stilista

Immagine di copertina
Irina Shayk. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Sanremo 2026, gli abiti di Irina Shayk per la terza serata del Festival: look, stilista

Quali sono gli abiti (vestiti) di Irina Shayk per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la co-conduttrice ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito gli abiti indossati nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026 da lei condotta con Carlo Conti e Laura Pausini:

Carlo Conti, Irina Shayk, Laura Pausini (Credit: AGF)
Irina Shayk e Carlo Conti (Credit: AGF)
Irina Shayk e Carlo Conti (Credit: AGF)
Carlo Conti e Irina Shayk. Credit: AGF
Carlo Conti e Irina Shayk. Credit: AGF
Irina Shayk. Credit: AGF
Irina Shayk. Credit: AGF

Lo stilista degli abiti di Irina Shayk

Qual è lo stilista di Irina Shayk per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non abbiamo informazioni ufficiali sugli abiti scelti dalla modella e attrice per il Festival. Di certo per l’occasione l’offerta per la modella, abituata a collaborare con stilisti e brand di tutto il mondo, da Ermanno Scervino a Schiaparelli, da Max Mara a Tod’s, da Dolce&Gabbana a Giorgio Armani, Riccardo Tisci, Versace e Valentino, sarà stata notevole. Alta, dunque, la probabilità di vederla sul palco dell’Ariston con outfit di diversi stilisti italiani e non.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli abiti di Irina Shayk per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / A che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
Ti potrebbe interessare
TV / A che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
TV / Ligera County Fam, chi è la band insieme a J-Ax nella serata delle Cover di Sanremo 2026
TV / Sanremo 2026, duetti e cover della quarta serata del Festival: tutti gli ospiti e brani
TV / Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della quarta serata del Festival
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
TV / Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti
TV / Sanremo 2026, il regolamento della quarta serata: chi vota oggi
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 27 febbraio
Ricerca