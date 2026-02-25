Sanremo 2026, l’abito di Francesca Lollobrigida ospite seconda serata del Festival: look e stilista

Qual è l’abito di Francesca Lollobrigida, ospite stasera nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la campionessa di Milano Cortina 2026 ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’atleta al Festival di Sanremo 2026:

Lo stilista degli abiti di Francesca Lollobrigida

Qual è lo stilista di Francesca Lollobrigida per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito la campionessa olimpica per il Festival di Sanremo. Francesca Lollobrigida è salita sul palco dell’Ariston con la divisa ufficiale della nazionale italiana firmata da Armani.

Streaming e tv

