Ultimo aggiornamento ore 12:02
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Fedez durante la serata finale del Festival

Fedez e Marco Masini. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Fedez durante la serata finale del Festival

Quando canta (a che ora) Fedez stasera, 28 febbraio, nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con il suo brano in gara nel corso della serata come 20esimo. Indicativamente intorno alle ore 23,50. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della serata finale del Festival di Sanremo 2026:

  • FRANCESCO RENGA
  • CHIELLO
  • RAF
  • BAMBOLE DI PEZZA
  • LEO GASSMANN
  • MALIKA AYANE
  • TOMMASO PARADISO
  • J-AX
  • LDA & AKA 7EVEN
  • SERENA BRANCALE
  • PATTY PRAVO
  • SAL DA VINCI
  • ELETTRA LAMBORGHINI
  • ERMAL META
  • DITONELLAPIAGA
  • NAYT
  • ARISA
  • SAYF
  • LEVANTE
  • FEDEZ & MASINI
  • SAMURAI JAY
  • MICHELE BRAVI
  • FULMINACCI
  • LUCHÈ
  • TREDICI PIETRO
  • MARA SATTEI
  • DARGEN D’AMICO
  • ENRICO NIGIOTTI
  • MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE
  • EDDIE BROCK

Streaming e tv

Abbiamo visto quando canta (a che ora) Fedez, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Ma come e dove si comprano i biglietti per il Festival di Sanremo 2026? Arrivati all’inizio della kermesse, dobbiamo dire che è veramente complicato riuscire a trovare qualche biglietto disponibile per una delle cinque serate del Festival, fino alla finale del 28 febbraio. Il teatro Ariston d’altronde non è grandissimo e la sua capienza è ulteriormente limitata dall’imponente scenografia. Inoltre le prime file sono riservate a esponenti della politica e personaggi vip e della televisione, che spesso vediamo inquadrati durante le dirette su Rai 1. Il secondo settore e il settore unico saranno invece parzialmente messi a disposizione del pubblico.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
