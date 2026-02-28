Icona app
Sanremo 2026, l’abito di Eddie Brock per la serata finale del Festival: look e stilista

Eddie Brock. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Sanremo 2026, l’abito di Eddie Brock per la serata finale del Festival: look e stilista

Qual è l’abito di Eddie Brock per la serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026:

In aggiornamento…

TUTTI GLI ABITI

Lo stilista degli abiti di Eddie Brock

Qual è lo stilista di Eddie Brock per il Festival di Sanremo 2026? Il cantante, secondo le anticipazioni, dovrebbe vestire abiti di Luigi Bianchi Sartoria.

Streaming e tv

Abbiamo visto l’abito di Eddie Brock per la serata finale del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
