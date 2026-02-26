Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:16
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026, l’abito di Ditonellapiaga per la terza serata del Festival: look e stilista

Immagine di copertina
AGF - nella foto: Ditonellapiaga
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Sanremo 2026, l’abito di Ditonellapiaga per la terza serata del Festival: look e stilista

Qual è l’abito di Ditonellapiaga per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026:

++ Essendosi esibita ieri, la cantante stasera non salirà sul palco dell’Ariston ++
TUTTI GLI ABITI

Lo stilista degli abiti di Ditonellapiaga

Qual è lo stilista di Ditonellapiaga per il Festival di Sanremo 2026? La cantante, come Levante, sarà vestita da Lorenzo Oddo, conosciuto anche come Mr Lollo, che l’anno scorso ha vestito Olly, vincitore del Festival.

Streaming e tv

Abbiamo visto l’abito di Ditonellapiaga per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026, gli abiti dei The Kolors ospiti (serata cover) al Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026, gli abiti di Bambole di pezza per la quarta serata del Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026, l’abito di Gaia ospite (serata cover) al Festival: look e stilista
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026, gli abiti dei The Kolors ospiti (serata cover) al Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026, gli abiti di Bambole di pezza per la quarta serata del Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026, l’abito di Gaia ospite (serata cover) al Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026, l’abito di Levante per la quarta serata del Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026, l’abito di Roy Paci ospite (serata cover) al Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026, l’abito di Leo Gassmann per la quarta serata del Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026, l’abito di Raf per la quarta serata del Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026, l’abito di Francesca Fagnani ospite (serata cover) al Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026, l’abito di Claudio Santamaria ospite (serata cover) al Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026, l’abito di Francesco Renga per la quarta serata del Festival: look e stilista
Ricerca