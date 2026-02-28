Sanremo 2026, conferenza stampa 28 febbraio in diretta LIVE

Oggi, sabato 28 febbraio 2026, intorno alle ore 12 nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo si tiene la conferenza stampa di apertura della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Presenti il conduttore e direttore artistico Carlo Conti e i vertici Rai. Di seguito la seguiamo LIVE con una diretta testuale.

DIRETTA

Ore 11 – Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026

Conduttori

Come detto, il Festival di Sanremo 2026 sarà condotto da Carlo Conti. Al suo fianco, tutte le sere, ci sarà Laura Pausini, ma non solo. Prevista poi la presenza di tanti amici che svolgeranno il ruolo di co-conduttori. Nello specifico:

Martedì 24 febbraio 2026: Laura Pausini

Mercoledì 25 febbraio 2026: Laura Pausini

Giovedì 26 febbraio 2026: Laura Pausini

Venerdì 27 febbraio 2026: Laura Pausini

Sabato 28 febbraio 2026: Laura Pausini

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.