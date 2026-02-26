Sanremo 2026, i codici televoto per votare i cantanti della terza serata

Quali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella terza serata del Festival di Sanremo 2026? Stasera, giovedì 26 febbraio, dalle ore 20,40 su Rai 1 va in onda la terza puntata della 76esima edizione della kermesse canora che vedrà l’esibizione di metà dei cantanti in gara (15 su 30). Vediamo insieme i codici televoto per il Festival di Sanremo 2026:

CANTANTI

Ogni cantante in gara ha o avrà un codice televoto dato che a votare nel corso del Festival sarà anche il Televoto. Questi tutti i codici televoto:

01 – MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE

02 – LEO GASSMANN

03 – MALIKA AYANE

04 – SAL DA VINCI

05 – TREDICI PIETRO

06 – RAF

07 – FRANCESCO RENGA

08 – EDDIE BROCK

09 – SERENA BRANCALE

10 – SAMURAI JAY

11 – ARISA

12 – MICHELE BRAVI

13 – LUCHÈ

14 – MARA SATTEI

15 – SAYF

Quali sono i numeri del televoto per il Festival di Sanremo 2026? Eccoli:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Programma terza serata

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026 (qui sopra i codici televoto) si esibiranno metà dei cantanti in gara (15 su 30). Le canzoni/Artisti verranno votate da (i) il pubblico attraverso il Televoto e (ii) la Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato della votazione in Serata così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. All’esito del risultato della votazione in Serata verrà stilata una classifica di Serata delle 15 canzoni/Artisti. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica di Serata, senza ordine di piazzamento.

Nel corso della terza serata si esibiranno anche due Giovani (o Nuove Proposte) su quattro: a votare sarà il pubblico con il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, la Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%. La canzone/Artista più votata accederà alla Quarta Serata.

Costi

Quali sono i costi per votare tramite Televoto (sopra trovate i codici) i cantanti del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale effettivamente si esprima un voto valido, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà di conseguenza conteggiato.

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, all’utente verrà addebitato dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone, ho.mobile e Wind Tre.

Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente riceverà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà conteggiato. L’utente paga soltanto i voti validi. Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni.