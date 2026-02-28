Sanremo 2026, i codici televoto per votare i cantanti della serata finale

Quali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella serata finale del Festival di Sanremo 2026? Stasera, sabato 28 febbraio, dalle ore 20,40 su Rai 1 va in onda la puntata finale della 76esima edizione della kermesse canora che vedrà l’esibizione di tutti i cantanti in gara. Vediamo insieme i codici televoto per il Festival di Sanremo 2026:

CANTANTI

Ogni cantante in gara ha o avrà un codice televoto dato che a votare nel corso del Festival sarà anche il Televoto. Questi tutti i codici televoto:

01 – FRANCESCO RENGA “Il meglio di me”

02 – CHIELLO “Ti penso sempre”

03 – RAF “Ora e per sempre”

04 – BAMBOLE DI PEZZA “Resta con me”

05 – LEO GASSMANN “Naturale”

06 – MALIKA AYANE “Animali notturni”

07 – TOMMASO PARADISO “I romantici”

08 – J-AX “Italia starter pack”

09 – LDA & AKA 7EVEN “Poesie clandestine”

10 – SERENA BRANCALE “Qui con me”

11 – PATTY PRAVO “Opera”

12 – SAL DA VINCI “Per sempre sì”

13 – ELETTRA LAMBORGHINI “Voilà”

14 – ERMAL META “Stella stellina”

15 – DITONELLAPIAGA “Che fastidio!”

16 – NAYT “Prima che”

17 – ARISA “Magica favola”

18 – SAYF “Tu mi piaci tanto”

19 – LEVANTE “Sei tu”

20 – FEDEZ & MASINI “Male necessario”

21 – SAMURAI JAY “Ossessione”

22 – MICHELE BRAVI “Prima o poi”

23 – FULMINACCI “Stupida fortuna”

24 – LUCHÈ “Labirinto”

25 – TREDICI PIETRO “Uomo che cade”

26 – MARA SATTEI “Le cose che non sai di me”

27 – DARGEN D’AMICO “AI AI”

28 – ENRICO NIGIOTTI “Ogni volta che non so volare”

29 – MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE “La felicità e basta”

30 – EDDIE BROCK “Avvoltoi”

Quali sono i numeri del televoto per il Festival di Sanremo 2026? Eccoli:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Programma serata finale

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026 (qui sopra i codici televoto) si esibiranno tutti i 30 cantanti in gara. Le canzoni/Artisti saranno votate da: (i) il pubblico con il Televoto, (ii) la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e (iii) la Giuria delle Radio. Il risultato di questa votazione sarà sommato al risultato delle votazioni nella Prima Serata e al risultato congiunto delle votazioni nella Seconda e Terza Serata, al fine di determinare una media percentuale delle votazioni e determinare quindi una classifica delle 30 canzoni/Artisti in gara. Le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica verranno comunicate senza ordine di piazzamento. Riproposizione – attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio video – delle canzoni (o parte di esse) degli Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica generale. Al termine si procederà a una nuova votazione delle 5 canzoni/Artisti da parte de: (i) il pubblico con il Televoto, (ii) la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e (iii) la Giuria delle Radio. Il risultato di questa nuova votazione in Serata sarà sommato al risultato complessivo delle precedenti votazioni (Prima Serata, Seconda e Terza Serata, Quinta Serata), così come risultante nella classifica generale precedentemente stilata in Serata, al fine di determinare una nuova media percentuale delle votazioni riferite alle 5 canzoni/Artisti e quindi una classifica finale delle suddette 5 canzoni/Artisti.

Costi

Quali sono i costi per votare tramite Televoto (sopra trovate i codici) i cantanti del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale effettivamente si esprima un voto valido, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà di conseguenza conteggiato.

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, all’utente verrà addebitato dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone, ho.mobile e Wind Tre.

Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente riceverà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà conteggiato. L’utente paga soltanto i voti validi. Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni.