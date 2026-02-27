Sanremo 2026, i codici televoto per votare i cantanti della quarta serata

Quali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Stasera, venerdì 27 febbraio, dalle ore 20,40 su Rai 1 va in onda la quarta puntata della 76esima edizione della kermesse canora che vedrà l’esibizione di tutti i cantanti in gara (30). Vediamo insieme i codici televoto per il Festival di Sanremo 2026:

CANTANTI

Ogni cantante in gara ha o avrà un codice televoto dato che a votare nel corso del Festival sarà anche il Televoto. Questi tutti i codici televoto:

01 – Elettra Lamborghini con Las Ketchup “Aserejé”

02 – Eddie Brock con Fabrizio Moro “Portami via”

03 – Mara Sattei con Mecna “L’ultimo bacio”

04 – Patty Pravo con Timofej Andrijashenko “Ti lascio una canzone”

05 – Levante con Gaia “I maschi”

06 – Malika Ayane con Claudio Santamaria “Mi sei scoppiato dentro il cuore”

07 – Bambole di Pezza con Cristina D’Avena “Occhi di gatto”

08 – Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso “Su di noi”

09 – Tommaso Paradiso con Stadio “L’ultima luna”

10 – Michele Bravi con Fiorella Mannoia “Domani è un altro giorno”

11 – Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band “Vita”

12 – Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas “Il mondo”

13 – Fulminacci con Francesca Fagnani “Parole Parole”

14 – LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo “Andamento lento”

15 – Raf con The Kolors “The riddle”

16 – J-Ax con Ligera County Fam “E la vita, la vita”

17 – Ditonellapiaga con TonyPitony “The lady is a tramp”

18 – Enrico Nigiotti con ALFA “En e Xanax”

19 – Serena Brancale con Gregory Porter e Delia “Besame Mucho”

20 – Sayf con Alex Britti e Mario Biondi “Hit the Road Jack”

21 – Francesco Renga con Giusy Ferreri “Ragazzo solo, ragazza sola”

22 – Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma “Quello che le donne non dicono”

23 – Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci “Baila Morena”

24 – Sal Da Vinci con Michele Zarrillo“Cinque giorni”

25 – Fedez & Masini con Stjepan Hauser “Meravigliosa Creatura”

26 – Ermal Meta con Dardust “Golden Hour”

27 – Nayt con Joan Thiele “La canzone dell’amore perduto”

28 – Luchè con Gianluca Grignani “Falco a metà”

29 – Chiello con maestro Saverio Cigarini “Mi sono innamorato di te“

30 – Leo Gassmann con Aiello “Era già tutto previsto”

Quali sono i numeri del televoto per il Festival di Sanremo 2026? Eccoli:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Programma quarta serata

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 (qui sopra i codici televoto) si esibiranno tutti i 30 cantanti in gara con una Cover scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano o internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2024. Gli Artisti dovranno esibirsi insieme ad artisti loro Ospiti (compresi tra questi anche “gruppi”) di conclamata fama (italiani o stranieri) e saranno votati da (i) il pubblico con il Televoto, (ii) la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, (iii) la Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione daranno luogo a una “classifica di Serata” dei 30 Artisti. L’Artista posizionatosi al primo posto della classifica sarà proclamato vincitore della Serata delle Cover.

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 si esibiranno anche i due Giovani (o Nuove Proposte) rimasti in gara: a votare saranno (i) il pubblico con il Televoto, (ii) la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, (iii) la Giuria delle Radio. La canzone/Artista più votata sarà proclamata vincitrice della categoria Nuove Proposte.

Costi

Quali sono i costi per votare tramite Televoto (sopra trovate i codici) i cantanti del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale effettivamente si esprima un voto valido, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà di conseguenza conteggiato.

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, all’utente verrà addebitato dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone, ho.mobile e Wind Tre.

Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente riceverà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà conteggiato. L’utente paga soltanto i voti validi. Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni.