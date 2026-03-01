Sanremo 2026, i codici televoto per votare i 5 cantanti finalisti del Festival

Quali sono i codici televoto dei 5 cantanti finalisti del Festival di Sanremo 2026? Stasera, sabato 28 febbraio, dalle ore 20,40 su Rai 1 va in onda la puntata finale della 76esima edizione della kermesse canora che dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara vede la proclamazione del vincitore. Vediamo insieme i codici televoto per i 5 finalisti del Festival di Sanremo 2026:

FINALISTI

Ogni finalista ha un codice televoto dato che a votare sarà anche il Televoto. Questi tutti i codici televoto dei 5 finalisti del Festival:

31 – Fedez e Marco Masini

32 – Arisa

33 – Ditonellapiaga

34 – Sal Da Vinci

35 – Sayf

Quali sono i numeri del televoto per il Festival di Sanremo 2026? Eccoli:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Costi

Quali sono i costi per votare tramite Televoto (sopra trovate i codici) i cantanti finalisti del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale effettivamente si esprima un voto valido, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà di conseguenza conteggiato.

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, all’utente verrà addebitato dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone, ho.mobile e Wind Tre.

Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente riceverà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà conteggiato. L’utente paga soltanto i voti validi. Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni.