Sanremo 2026, la classifica dopo la seconda serata del Festival

SANREMO 2026 CLASSIFICA – Questa sera, mercoledì 25 febbraio, al termine della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha letto la classifica (solo la top 5, in ordine casuale) data dai voti dal Televoto e della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web su 15 dei 29 cantanti in gara che si sono esibiti nel corso della serata. Ma vediamo la classifica (top 5) dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2026:

“CLASSIFICA” SECONDA SERATA SANREMO 2026 (TOP 5, in ordine casuale)

Tommaso Paradiso

LDA e AKA 7even

Nayt

Fedez e Masini

Ermal Meta

CATEGORIA GIOVANI (NUOVE PROPOSTE)

Hanno passato il turno:

Nicolò Filippucci

Angelica Bove

Sanremo 2026: il regolamento

Abbiamo visto la classifica della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ma qual è il regolamento? Nella Prima Serata voterà (categoria Campioni): la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella Seconda Serata voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata. Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato complessivo della votazione in serata.

Nella Terza Serata voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata.

Nella Quarta Serata voteranno (per la categoria Campioni – Serata delle Cover): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata. Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata.

Nella Quinta Serata (o Serata Finale), voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della

votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata. Qui il regolamento completo

Streaming e tv

Abbiamo visto la classifica della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.