Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026, la classifica della quarta serata del Festival

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Sanremo 2026, la classifica della quarta serata del Festival

SANREMO 2026 CLASSIFICA – Questa sera, venerdì 27 febbraio, al termine della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha letto la classifica della serata, con relativo vincitore, data dai voti ottenuti da tutti i 30 cantanti in gara nel corso della serata-evento dedicata alle Cover. A votare tutte e 3 le Giurie: il pubblico con il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. Ma vediamo la classifica della quarta serata (cover) del Festival di Sanremo 2026 (top 10):

VINCITORE SERATA COVER
  • Ditonellapiaga con Tony Pitony
I vincitore della serata Cover del Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony (Credit: AGF)
I vincitore della serata Cover del Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony (Credit: AGF)
CLASSIFICA QUARTA SERATA SANREMO 2026 (Top 10)
  1. Ditonellapiaga con Tony Pitony
  2. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi
  3. Arisa con coro del Teatro Regio di Parma
  4. Bambole di pezza con Cristina D’Avena
  5. Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca e Gianni Morandi
  6. Sal Da Vinci con Michele Zarrillo
  7. LDA e AKA 7even con Tullio De Piscopo
  8. Nayt con Joah Thiele
  9. Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso
  10. Luchè con Gianluca Grignani

Sanremo 2026: il regolamento

Abbiamo visto la classifica della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma qual è il regolamento? Nella Prima Serata voterà (categoria Campioni): la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella Seconda Serata voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata. Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato complessivo della votazione in serata.

Nella Terza Serata voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata.

Nella Quarta Serata voteranno (per la categoria Campioni – Serata delle Cover): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata. Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata.

Nella Quinta Serata (o Serata Finale), voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della
votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata. Qui il regolamento completo

Streaming e tv

Abbiamo visto la classifica della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026, l’abito di Mara Sattei per la serata finale del Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026, l’abito di Nino Frassica ospite (serata finale) al Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Arisa durante la serata finale del Festival
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026, l’abito di Mara Sattei per la serata finale del Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026, l’abito di Nino Frassica ospite (serata finale) al Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Arisa durante la serata finale del Festival
TV / Sanremo 2026, l’abito di Francesco Renga per la serata finale del Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026, gli abiti di Giorgia Cardinaletti per la serata finale del Festival: look, stilista
TV / Sanremo 2026, tutti i premi del Festival della canzone italiana
TV / Sanremo 2026, la scaletta della serata finale del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti
TV / Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della serata finale del Festival
TV / Quanto guadagna il vincitore del Festival di Sanremo 2026: c’è un premio in denaro?
TV / Sanremo 2026, il regolamento della serata finale: chi vota oggi
Ricerca