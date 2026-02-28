Sanremo 2026, la classifica della quarta serata del Festival

SANREMO 2026 CLASSIFICA – Questa sera, venerdì 27 febbraio, al termine della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha letto la classifica della serata, con relativo vincitore, data dai voti ottenuti da tutti i 30 cantanti in gara nel corso della serata-evento dedicata alle Cover. A votare tutte e 3 le Giurie: il pubblico con il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. Ma vediamo la classifica della quarta serata (cover) del Festival di Sanremo 2026 (top 10):

VINCITORE SERATA COVER

Ditonellapiaga con Tony Pitony

CLASSIFICA QUARTA SERATA SANREMO 2026 (Top 10)

Ditonellapiaga con Tony Pitony Sayf con Alex Britti e Mario Biondi Arisa con coro del Teatro Regio di Parma Bambole di pezza con Cristina D’Avena Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca e Gianni Morandi Sal Da Vinci con Michele Zarrillo LDA e AKA 7even con Tullio De Piscopo Nayt con Joah Thiele Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso Luchè con Gianluca Grignani

Sanremo 2026: il regolamento

Abbiamo visto la classifica della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma qual è il regolamento? Nella Prima Serata voterà (categoria Campioni): la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella Seconda Serata voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata. Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato complessivo della votazione in serata.

Nella Terza Serata voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata.

Nella Quarta Serata voteranno (per la categoria Campioni – Serata delle Cover): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata. Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata.

Nella Quinta Serata (o Serata Finale), voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della

votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata. Qui il regolamento completo

Abbiamo visto la classifica della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.