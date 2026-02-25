Sanremo 2026, abiti e giacche Carlo Conti seconda serata Festival: look, stilista

Quali sono gli abiti (giacche e vestiti) di Carlo Conti per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il conduttore e direttore artistico ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito gli abiti indossati dal conduttore del Festival di Sanremo 2026:

Lo stilista degli abiti di Carlo Conti

Qual è lo stilista di Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026? Il conduttore e direttore artistico, come avvenuto lo scorso anno, indossa una selezione su misura di capi Stefano Ricci. I look sono stati creati per ogni serata della kermesse.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli abiti di Carlo Conti per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.