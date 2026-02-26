Sanremo 2026, i cantanti che si esibiranno nel corso della terza serata

Quali sono i cantanti che si esibiranno nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026? Stasera, giovedì 26 febbraio, si esibiranno 15 cantanti su 30. La metà. Le canzoni verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e la Giuria delle Radio. All’esito del risultato della votazione in serata verrà stilata una classifica di serata delle 15 canzoni. Saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni, senza ordine di piazzamento. Ma vediamo insieme quali sono i cantanti che si esibiranno stasera:

Arisa

Eddie Brock

Francesco Renga

Leo Gassmann

Luché

Malika Ayane

Mara Sattei

Maria Antonietta e Colombre

Michele Bravi

Raf

Sayf

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Serena Brancale

Tredici Pietro

Streaming e tv

Abbiamo visto i cantanti che si esibiranno nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.