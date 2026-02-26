Sanremo 2026, gli abiti di Bambole di pezza per la terza serata del Festival: look e stilista

Quali sono gli abiti di Bambole di pezza per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il gruppo ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dalle artiste al Festival di Sanremo 2026:

++ Essendosi esibite ieri, la band stasera non salirà sul palco dell’Ariston ++

Lo stilista degli abiti di Bambole di pezza

Qual è lo stilista di Bambole di pezza per il Festival di Sanremo 2026? La band rock, secondo le anticipazioni sarà vestita da Susanna Ausoni (che seguirà anche Tommaso Paradiso). Il loro look sarà fedele alla loro identità.

