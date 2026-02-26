Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della terza serata del Festival

Stasera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la terza serata del Festival di Sanremo 2026, kermesse canora giunta alla 76esima edizione e anche quest’anno affidata alla direzione artistica e conduzione di Carlo Conti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla terza serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Anticipazioni, ospiti e cantanti

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 vedrà la conduzione di Carlo Conti, Laura Pausini e Irina Shayk. Dopo l’esibizione di ieri dei primi 15 cantanti in gara, stasera toccherà ai secondi 15. Ovvero:

Arisa

Eddie Brock

Francesco Renga

Leo Gassmann

Luché

Malika Ayane

Mara Sattei

Maria Antonietta e Colombre

Michele Bravi

Raf

Sayf

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Serena Brancale

Tredici Pietro

E gli ospiti? All’Ariston vedremo Eros Ramazzotti e Alicia Keys, Fabio De Luigi, Virginia Raffaele e Mogol che riceverà un premio alla carriera. Sul Suzuki Stage The Kolors; sulla Nave Costa Max Pezzali.

Streaming e tv

Dove vedere la terza serata del Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.