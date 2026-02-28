Icona app
TV

Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della serata finale del Festival

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della serata finale del Festival

Stasera, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la finale del Festival di Sanremo 2026, kermesse canora giunta alla 76esima edizione e anche quest’anno affidata alla direzione artistica e conduzione di Carlo Conti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla quarta serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Anticipazioni, ospiti e cantanti

Questa sera al fianco di Carlo Conti ci saranno: Laura Pausini, Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. Per quanto riguarda gli ospiti invece vedremo Andrea Bocelli, i Pooh (al Suzuki Stage) e Max Pezzali (sulla nave Costa). Poi ancora Gino Cecchettin (padre di Giulia) che parlerà della sua Fondazione. Presenti, ovviamente, i 30 big in gara. Eccoli:

  • Raf – “Ora e per sempre”
  • Tredici Pietro – “Uomo che cade”
  • Tommaso Paradiso – “I romantici”
  • Patty Pravo – “Opera”
  • Fulminacci – “Stupida sfortuna”
  • Luchè – “Labirinto”
  • Arisa – “Magica favola”
  • Serena Brancale – “Qui con me”
  • Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”
  • LDA e AKA 7even – “Poesie clandestine”
  • Malika Ayane – “Animali notturni”
  • Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”
  • Sayf – “Tu mi piaci tanto”
  • J-Ax – “Italia Starter Pack”
  • Fedez e Marco Masini – “Male necessario”
  • Levante – “Sei tu”
  • Samurai Jay – “Ossessione”
  • Ermal Meta – “Stella stellina”
  • Elettra Lamborghini – “Voilà”
  • Eddie Brock – “Avvoltoi”
  • Dargen D’Amico – “Ai Ai”
  • Nayt – “Prima che”
  • Bambole di pezza – “Resta con me”
  • Leo Gassmann – “Naturale”
  • Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
  • Maria Antonietta e Colombre – “La felicità e basta”
  • Michele Bravi – “Prima o poi”
  • Ditonellapiaga – “Che fastidio”
  • Chiello – “Ti penso sempre”
  • Francesco Renga – “Il meglio di me”

Streaming e tv

Dove vedere la finale del Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
