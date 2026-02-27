Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:26
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026, gli abiti di Alessandro Siani al Festival: look e stilista

Immagine di copertina
Alessandro Siani. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Sanremo 2026, gli abiti di Alessandro Siani al Festival: look e stilista

Quali sono gli abiti di Alessandro Siani, indossati stasera nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il comico ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026:

Alessandro Siani al Festival di Sanremo 2026 (Credit: AGF)
Alessandro Siani al Festival di Sanremo 2026 (Credit: AGF)

Lo stilista degli abiti di Alessandro Siani

Qual è lo stilista di Alessandro Siani per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito il comico per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli abiti di Alessandro Siani stasera (quarta serata) al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Sonic – Il film: tutto quello che c’è da sapere
TV / Quanto guadagna Giorgia Cardinaletti: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026
TV / Chi è il fidanzato di Giorgia Cardinaletti, la giornalista e co-conduttrice di Sanremo 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Sonic – Il film: tutto quello che c’è da sapere
TV / Quanto guadagna Giorgia Cardinaletti: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026
TV / Chi è il fidanzato di Giorgia Cardinaletti, la giornalista e co-conduttrice di Sanremo 2026
TV / Perché C’è posta per te 2026 stasera non va in onda: il motivo e quando torna
TV / Sanremo 2026: gli ospiti della serata finale del Festival
TV / A che ora finisce la serata finale del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1
TV / Sanremo 2026, conferenza stampa 28 febbraio in diretta LIVE
TV / Sanremo 2026, le pagelle degli abiti della serata delle Cover del Festival. Più passerella che playlist (e va bene così)
TV / Sanremo 2026 conferenza stampa streaming e diretta tv: dove vederla live
TV / Ascolti tv venerdì 27 febbraio: Sanremo 2026, Io sono Farah
Ricerca