Sanremo 2026, a che ora inizia la serata finale del Festival: orario

A che ora inizia la serata finale del Festival di Sanremo 2026 in programma stasera, 28 febbraio, su Rai 1? Ognuna delle cinque serate in programma andrà in onda sul principale canale della Rai in prima serata a partire dalle ore 20,35. In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l’ultima sabato 28 febbraio 2026. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 24 febbraio 2026, ore 20,35 TRASMESSA

Seconda puntata: mercoledì 25 febbraio 2026, ore 20,35 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 26 febbraio 2026, ore 20,35 TRASMESSA

Quarta puntata: venerdì 27 febbraio 2026, ore 20,35 TRASMESSA

Quinta puntata: sabato 28 febbraio 2026, ore 20,35 OGGI

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni serata del Festival di Sanremo 2026? La messa in onda – come detto – è in programma dalle ore 20,35 a tarda notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi visti i tantissimi (30) cantanti in gara.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la serata finale del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.