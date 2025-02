Sanremo 2025, le pagelle degli abiti della terza serata del Festival

SANREMO 2025 PAGELLE ABITI – Siamo alla terza serata, il vero giro di boa. Il Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo e sul palco arrivano gli altri 14 concorrenti, pronti a stupire con performance e look sempre più iconici, sempre più chiacchierati, sempre più virali. Ma non saranno soli: come sempre, spazio anche a nuovi special guest e co-conduttori, perché lo show non dorme mai. In questi due giorni abbiamo visto di tutto, e quando diciamo di tutto, intendiamo proprio di tutto: paillettes accecanti, make-up che sfidano la logica, silhouette fit che abbracciano il corpo e oversize che lo sfidano, pelle pesante e trasparenze audaci. Insomma, caos creativo allo stato puro. Ma forse è proprio questa la magia della moda e di questa edizione del Festival: libertà totale, espressione senza filtri, stile come manifesto. Perché mai come quest’anno, la moda sul palco dell’Ariston è anche un atto politico. Noi siamo pronti a raccontarvela con ironia, con sarcasmo, con commenti taglienti e voti a caldo. Nessun filtro, zero diplomazia. Partiamo.

CARLO CONTI

Smoking bluette per il conduttore. Chicness by Stefano Ricci. VOTO: 8 e mezzo

MIRIAM LEONE

Abito lungo a bustier con maxi perle ricamate. Senza infamia e senza lode. VOTO: 6/7

CLARA

Sempre super sexy. Bello il modello di abito strutturato. Luminosissimo. VOTO: 8

ELETTRA LAMBORGHINI

Una nuova Elettra, più elegante e consapevole. Tatuaggio animalier sulla spalla a parte. VOTO: 7 e mezzo

BRUNORI SAS

Look da cantautore raffinato ed elegante. Vincente. VOTO: 8

KATIA FOLLESA

Straordinaria, ironica, sexy. In tutta la sua personalità. Brava, ottima scelta. VOTO: 9

SARAH TOSCANO

Molto carino l’abito di Pucci. Peccato per i collant fantasia. VOTO: 6 e mezzo

MASSIMO RANIERI

Il total black funziona sempre. Timeless, come le sue canzoni. VOTO: 7 e mezzo

JOAN THIELE

Chanel all’ennesima potenza. Tweed bouclé, ricami dorati e perfino il fiocco in seta tra i capelli. VOTO: 8

SHABLO ft. GUÈ, JOSHUA, TORMENTO

Sono vestiti come una boy band anni 90 del Bronx. C’è anche il total look in denim. VOTO: 8

NOEMI

Bello il vestito a sirena d’altri tempi. La balza, invece, non convince. VOTO: 6

MIRIAM LEONE – secondo look

Abito da gran teatro con maxi gonna. Esagerato ma unico. VOTO: 9

OLLY

Non vi sono dubbi: ama indossare le maglie. Più che un look da Ariston è un look da domenica pomeriggio a casa. Peccato. VOTO: 6

ELETTRA LAMBORGHINI – secondo look

Un nuovo stile, lontano da quello della cantante che tutti noi conosciamo. Un trionfo di brillanti e ricami deluxe. VOTO: 8

COMA COSE

Cuoricini ovunque. Sulla giacca e sulla collana. E loro sembrano una coppia uscita da un film in bianco e nero. Innamoratissimi. VOTO: 7 e mezzo

KATIA FOLLESA

Plissé, che non fa mai male. Un abito che segna il punto vita. E dona eleganza. VOTO: 7

MODÀ

Rosa shocking. Una sola domanda: perché? VOTO: 5

TONY EFFE

Con un look tutto in pelle, sono tornati anche i tatuaggi. Nulla di nuovo. VOTO: 6

IVA ZANICCHI

Bella, raggiante, luccicante. Il caftano nero è perfetto. VOTO: 8

ELETTRA LAMBORGHINI – terzo look

L’abito è un trionfo di artigianalità. Non è chiaro il motivo della scelta del velo, ma procediamo. VOTO: 6

IRAMA

Qui si intravede lo “stile Ferragni” dello scorso anno… D’altronde lo stylist è lo stesso. VOTO: 7

KATIA FOLLESA

Lo stile dell’abito è lo stesso di quello precedente. Con l’aggiunta di dettagli brillanti. VOTO: 8

FRANCESCO GABBANI

Quando la semplicità (e l’umiltà) premiano. VOTO: 8/9

MIRIAM LEONE

I gioielli che indossa sono straordinari. E si abbinano perfettamente al colore pallido dell’abito. VOTO: 8

GAIA

L’abito è un trionfo di Made In Italy che continua anche sulla pelle viva. Forse è un po’ troppo stretto. VOTO: 6