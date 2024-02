Sanremo 2024, il regolamento della serata finale: chi vota e come, giurie, cantanti

Qual è il regolamento e il programma della serata finale del Festival di Sanremo 2024 in onda oggi, sabato 10 febbraio 2024, su Rai 1? La 74esima edizione del Festival della canzone italiana ha ufficialmente inizio. Alla conduzione e alla direzione artistica, per il quinto anno consecutivo (l’ultimo?), troviamo Amadeus.

Anche quest’anno al Festival di Sanremo 2024 non ci sarà la gara delle Nuove Proposte. I 30 Big in gara infatti si esibiranno in un’unica categoria, e non ci saranno eliminazioni. Si confermano tre le giurie che determineranno le classifiche della competizione, esprimendo il loro voto secondo l’attuale Regolamento, ma al Televoto e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web si aggiunge una Giuria delle Radio. Scompare dunque la Giuria Demoscopica che sarà sostituita da una Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano. Ma chi vota e come nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024? Ecco il regolamento ufficiale di stasera.

Regolamento e chi vota

Nella finalissima, la Quinta Serata, verranno reinterpretate nuovamente tutte le 30 canzoni in gara, votate dal pubblico attraverso il Televoto. Sarà comunicata al pubblico la classifica generale delle 30 canzoni/Artisti determinatasi al termine della precedente quarta serata e al termine della quinta serata verrà elaborata una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti che verrà comunicata al pubblico.

Dopo la riproposizione dei brani (dal vivo o mediante registrazione) interpretati dai primi 5 classificati le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione da parte delle tre giurie (Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio) che avranno un peso percentuale sul risultato complessivo così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%.

Le giurie

Abbiamo visto il regolamento della serata finale di Sanremo 2024, ma quali sono le giurie del Festival? In tutto tre. Pubblico a casa tramite Televoto; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, composta dai giornalisti accreditati; Giuria delle Radio.