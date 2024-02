Sanremo 2023: conduttori, cantanti, canzoni, ospiti, quante puntate, televoto e streaming

Dal 6 al 10 febbraio 2024 su Rai 1 (ore 20,30) va in scena il Festival di Sanremo 2024, il quinto (e ultimo?) affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston ben 30 artisti da lui scelti (compresi i vincitori di Sanremo Giovani). Per tutti sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 10, con la proclamazione del vincitore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Conduttori e conduttrici

Come detto, il Festival di Sanremo 2024 sarà condotto, ancora una volta, da Amadeus. Al suo fianco quattro tra co-conduttrici e co-conduttori. Nella prima serata ci sarà il vincitore della scorsa edizione: Marco Mengoni; nella seconda Giorgia; nella terza la comica Teresa Mannino; nella quarta Lorella Cuccarini; nella quinta e ultima (la finalissima): Rosario Fiorello che comunque “aleggerà” sul Festival per tutte e cinque le serate. Ricapitolando:

Martedì 6 febbraio 2024: Marco Mengoni

Mercoledì 7 febbraio 2024: Giorgia

Giovedì 8 febbraio 2024: Teresa Mannino

Venerdì 9 febbraio 2024: Lorella Cuccarini

Sabato 10 febbraio 2024: Fiorello

Cantanti e canzoni

La lista ufficiale dei cantanti che compongono il cast del Festival di Sanremo 2024 è stata annunciata dal direttore artistico Amadeus a dicembre scorso. Anche quest’anno l’unica categoria in gara al Festival si chiamerà “Artisti” ma non c’è dubbio che quelli selezionati da Amadeus siano davvero dei Big. Il cast di Sanremo 2024 è spettacolare e trasversale. Vediamo insieme l’elenco completo dei cantanti (con le rispettive canzoni) in gara al Festival di Sanremo 2024:

Fiorella Mannoia – Mariposa

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Dargen D’Amico – Onda alta

Emma – Apnea

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Angelina Mango – La noia

La Sad – Autodistruttivo

Diodato – Ti muovi

Il Tre – Fragili

Renga e Nek – Pazzo di te

Sangiovanni – Finiscimi

Alfa – Vai

Il Volo – Capolavoro

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Negramaro – Ricominciamo tutto

Irama – Tu no

Rose Villain – Click boom

Mahmood – Tuta gold

Loredana Bertè – Pazza

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Big Mama – La rabbia non ti basta

Ghali – Casa Mia

Annalisa – Sinceramente

Mr. Rain – Due altalene

Maninni – Spettacolare

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Santi Francesi – L’Amore in bocca

Clara – Diamanti Grezzi

BNKR44 – Governo punk

Direttori d’orchestra

Ma quali sono i direttori d’orchestra presenti al Festival di Sanremo 2024? L’orchestra sarà diretta dal maestro Leonardo de Amicis. Le canzoni dei cantanti in gara saranno dirette da:

Loredana Bertè, Renga-Nek: Luca Chiaravalli

Negramaro: Davide Rossi

Big Mama, Emma Marrone: Alberto Cipolla

Maninni: Enrico Brun

Alessandra Amoroso: Francesco Mancarella

Mr Rain, Gazzelle, Bunker 44, Ghali: Enrico Melozzi

La Sad: Simone Bertolotti

Dargen D’Amico: Enzo Campagnoli

The Kolors, Fiorella Mannoia: Valeriano Chiaravalle

Annalisa: Diego Calvetti

Diodato, Mahmood: Carmelo Patti

Irama: Giulio Nenna

Santi Francesi: Daniel Bestonzo

Scaletta: il programma

Qual è la scaletta (programma) del Festival di Sanremo 2024? Le cinque Serate sono così organizzate:

Prima serata: si esibiscono tutti i 30 (trenta) artisti in gara, numero che comprende anche i promossi da Sanremo Giovani. Le canzoni saranno votate solo dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e saranno comunicati solo i primi 5 classificati.

Seconda serata: presentate solo 15 delle canzoni in gara: votano solo il Televoto e dalla Giuria delle Radio, con un peso del 50% ciascuno. Viene presentata solo la classifica delle prime 5 posizioni.

Terza serata: si presentano le altre 15 canzoni in gara: votano solo il Televoto e dalla Giuria delle Radio, con un peso del 50% ciascuno. Anche in questo caso viene presentata solo la classifica delle prime 5 posizioni.

Quarta serata: spazio alle Cover, con gli artisti in gara che dovranno duettare con un ospite nazionale o internazionale – da loro individuato in accordo con il Direttore Artistico e con Rai – a meno che in gara non ci siano già due o più artisti uniti in un ‘team artistico’. Possono essere scelte canzoni italiane o straniere – individuate dagli artisti in accordo con il Direttore Artistico e con Rai – pubblicate entro la data del 31 dicembre 2023 compresa. Gli Artisti possono scegliere un proprio brano o un medley. Le 30 cover sono votate da tutte e tre le giurie, ovvero dal pubblico tramite Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio con un peso del 34% per il Televoto e del 33% per le altre due giurie. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni e il più votato sarà decretato “vincitore della serata”.

Quinta serata: nella finalissima si ricantano tutte le 30 canzoni in gara, votate solo dal Televoto. Sarà comunicata al pubblico la classifica generale delle 26 canzoni dopo la Quarta serata e al termine della quinta serata verrà elaborata una nuova classifica generale delle 30 canzoni, anche se al pubblico sarà presentato solo il ‘Podio a 5’ che si giocherà la vittoria finale. A questo punto si azzerano i voti precedenti e si ripropongono le prime 5 canzoni classificate per essere votate di nuovo da tutte e tre le giurie con un peso del 34% per il Televoto e del 33% per le altre giurie. La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione vince Sanremo 2024.

Sanremo 2024: gli ospiti

Tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2024 ci saranno:

Federica Brignone (6 febbraio)

Giovanni Allevi (7 febbraio)

John Travolta (7 febbraio)

Russell Crowe (8 febbraio)

Eros Ramazzotti (8 febbraio)

Roberto Bolle (10 febbraio)

Gigliola Cinquetti (10 febbraio)

Sabrina Ferilli

Luca Argentero

Claudio Gioè

Leo Gassmann

Sulla Nave della Costa Crociere ormeggiata nel porto:

Tedua (6 febbraio)

Bob Sinclair (7 febbraio)

Bresh (8 febbraio)

Gigi D’Agostino (9 febbraio)

Tedua (10 febbraio)

Sul palco di Piazza Colombo:

Lazza (6 febbraio)

Rosa Chemical (7 febbraio)

Paola e Chiara (8 febbraio)

Arisa (9 febbraio)

Tananai (10 febbraio)

Duetti e cover

Abbiamo visto gli ospiti di Sanremo 2024, ma quali sono le cover e i duetti in programma per la quarta serata del Festival? Di seguito l’elenco completo:

Alessandra Amoroso con Boomdabash, Medley

Alfa con Roberto Vecchioni, “Sogna, ragazzo, sogna”

Angelina Mango con Il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma, “La rondine”

Annalisa con La Rappresentante di lista e il coro Artemia, “Sweet Dreams (Are made of this)”

BigMama con Gaia, La Niña e Sissi, “Lady Marmalade”

Bnkr44 con Pino D’Angiò, “Ma quale idea”

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, “Il cerchio della vita”

Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra, Omaggio a Ennio Morricone: “Modigliani” sulle note di The Crisis

Diodato con Jack Savoretti, “Amore che vieni, amore che vai”

Emma con Bresh, Medley di Tiziano Ferro

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani, “Che sia benedetta”/”Occidentali’s Karma”

Fred De Palma con Eiffel 65, Medley dei più grandi successi degli Eiffel 65

Gazzelle con Fulminacci, “Notte prima degli esami”

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, Medley dal titolo “Strade”

Ghali con Ratchopper, Medley dal titolo “Italiano vero”

Il Tre con Fabrizio Moro, Medley dei più grandi successi di Fabrizio Moro

Il volo con Stef Burns, “Who Wants to Live Forever”

Irama con Riccardo Cocciante, “Quando finisce un amore”

La Sad con Donatella Rettore, “Lamette”

Loredana Bertè con Venerus, “Ragazzo mio”

Mahmood con I Tenores di Bitti, “Come è profondo il mare”

Maninni con Ermal Meta, “Non mi avete fatto niente”

Mr.Rain con Gemelli Diversi, “Mary”

Negramaro con Malika Ayane, “La canzone del sole”

Renga Nek Medley delle loro hit

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara, Medley di “Sarà perché ti amo”/Mamma Maria”

Rose Villain con Gianna Nannini, Medley

Sangiovanni con Aitana, Medley di “Farfalle” e “Mariposas”

Santi Francesi con Skin, “Hallelujah”

The Kolors con Umberto Tozzi, Medley dei più grandi successi di Umberto Tozzi

Quante puntate

Quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2024 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 6 febbraio 2024; l’ultima sabato 10 febbraio 2023. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi… Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 6 febbraio 2024

Seconda puntata: mercoledì 7 febbraio 2024

Terza puntata: giovedì 8 febbraio 2024

Quarta puntata: venerdì 9 febbraio 2024

Quinta puntata: sabato 10 febbraio 2024

Sanremo 2024: il regolamento

Qual è il regolamento del Festival di Sanremo 2024? Si confermano tre le giurie che determineranno le classifiche della competizione, esprimendo il loro voto secondo l’attuale Regolamento, ma al Televoto e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web si aggiunge una Giuria delle Radio. Scompare dunque la Giuria Demoscopica che sarà sostituita da una Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano.

Durante la Prima Serata le 30 canzoni in gara verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 10 posizioni in classifica. Nel corso della seconda e della terza serata le 15 canzoni in gara saranno invece votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. In queste serate verrà comunicata la classifica delle prime 5 posizioni.

Nel corso della Quarta serata, la serata-evento dedicata alle Cover, i 30 Artisti in gara saranno votati da tutte e 3 le Giurie: dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 10 posizioni di serata e l’Artista primo classificato sarà decretato “vincitore della serata”.

Nella finalissima, la Quinta Serata, verranno reinterpretate nuovamente tutte le 30 canzoni in gara, votate dal pubblico attraverso il Televoto. Sarà comunicata al pubblico la classifica generale delle 30 canzoni/Artisti determinatasi al termine della precedente quarta serata e al termine della quinta serata verrà elaborata una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti che verrà comunicata al pubblico.

Dopo la riproposizione dei brani (dal vivo o mediante registrazione) interpretati dai primi 5 classificati le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione da parte delle tre giurie (Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio) che avranno un peso percentuale sul risultato complessivo così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. Qui il regolamento completo

Televoto: numeri e come si vota

Come si vota per i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024? Quali sono i numeri e i costi? Dal 6 al 10 febbraio su Rai 1 va in scena la 74esima edizione della kermesse canora che vedrà in gara ben 30 cantanti. In tre serate su cinque il pubblico da casa sarà chiamato a dire la sua. Come? Votando tramite il Televoto di Sanremo 2024. Per farlo bisognerà usare i seguenti numeri:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Come si vota per i cantanti del Festival di Sanremo 2024? Semplice: i telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il codice medesimo sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso. Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Irideos, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero.

Sanremo 2024: biglietti

Ma come e dove si comprano i biglietti per il Festival di Sanremo 2024? Arrivati all’inizio della kermesse, dobbiamo dire che è veramente complicato riuscire a trovare qualche biglietto disponibile per una delle cinque serate del Festival, fino alla finale del 10 febbraio.

Il teatro Ariston d’altronde non è grandissimo e la sua capienza è ulteriormente limitata dall’imponente scenografia. Inoltre le prime file sono riservate a esponenti della politica e personaggi vip e della televisione, che spesso vediamo inquadrati durante le dirette su Rai 1. Il secondo settore e il settore unico saranno invece parzialmente messi a disposizione del pubblico.

Come e dove si comprano i biglietti per il Festival di Sanremo 2024? Quanto costano? Il Click Day si è svolto alle 9 di mattina del 23 gennaio con un massimo di 2 biglietti acquistabili a testa. Per procedere all’acquisto, bisognava registrarsi sul medesimo sito con una e-mail e una password, inserendo poi i dati dell’acquirente: nome; cognome; cittadinanza; codice fiscale (data, luogo di nascita e numero documento di riconoscimento nel caso di cittadino straniero sprovvisto di codice fiscale); telefono; documento d’identità (fronte e retro del documento su un unico file). L’acquisto era possibile solo ed esclusivamente mediante carta di credito. Successivamente il biglietto digitale è stato inviato all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione.

Costi? Per le prime 4 serate i biglietti singoli di Platea costano 200 euro ognuno; 730 euro per la finale di sabato 10 febbraio. Per la Galleria, invece, si parte da 110 euro per le prime 4 sere e si arriva a 360 euro per la finale. Tutti i biglietti sono nominativi, e su ogni tagliando è indicato nome, cognome, luogo e data di nascita. Il nominativo può essere modificato accedendo al sito di vendita del biglietto, nella sezione Il mio profilo ed entro 48 ore antecedenti l’inizio la serata cui il biglietto fa riferimento. L’ingresso al Teatro Ariston avverrà mediante esibizione del titolo d’ingresso (in formato elettronico o stampato) e del relativo documento d’identità inserito in occasione della registrazione.

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.