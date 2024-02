Sanremo 2024, diretta LIVE serata finale: ospiti, cantanti e cronaca del Festival

SANREMO 2024 DIRETTA LIVE – Stasera, sabato 10 febbraio 2024, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la serata finale del Festival di Sanremo 2024, il quinto affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston ben 30 artisti da lui scelti (compresi i vincitori di Sanremo Giovani). Noi di TPI seguiremo LIVE l’intera serata con una cronaca testuale. Seguite tutto con noi!

DIRETTA

Ore 02,30 – Amadeus e Fiorello lasciano il teatro Ariston. “Sono stati cinque anni indimenticabili. Sanremo si ama sempre”, le parole di Amadeus. “Ciao Ariston, ti amiamo!”. Poi salgono su una carrozza bianca stile cartone disney… La 74esima edizione del Festival di Sanremo finisce qui. Appuntamento al prossimo anno!

Ore 02,28 – Il vincitore del Festival di Sanremo 2024 è ANGELINA MANGO! Dopo la proclamazione riceve il premio e ri-canta il brano “La noia”

LA TOP 5

Angelina Mango Geolier Annalisa Ghali Irama

Ore 02,25 – I premi:

Angelina Mango vince il premio Giancarlo Bigazzi

Fiorella Mannoia vince il premio Sergio Bardotti

Loredana Bertè vince il premio Mia Martini

Angelina Mango vince il premio Lucio Dalla

Ore 02,18 – STOP AL TELEVOTO

Ore 02,11 – Amadeus e Fiorello scherzano sui rispettivi figli che a fine serata andranno ad una festa. “Angelica, ha 15 anni. E’ un toy boy”, scherza Fiorello

Ore 01,58 – Vengono mostrate le clip dei cinque finalisti. Poco dopo Lazza torna sul palco dell’Ariston per cantare una sua nuova canzone che Amadeus avrebbe portato in gara se l’avesse ascoltata prima

Ore 01,55 – Questa la top 5 dei cantanti (con i loro codici televoto) che si giocheranno la vittoria finale:

01 – IRAMA

02 – GHALI

03 – ANGELINA MANGO

04 – GEOLIER

05 – ANNALISA

Ore 01,53 – Ecco la classifica finale del Festival di Sanremo 2024:

Ecco la classifica finale del Festival di Sanremo 2024:

Mahmood Loredana Bertè Il Volo Alessandra Amoroso Alfa Gazzelle Il Tre Diodato Emma Fiorella Mannoia The Kolors Mr Rain Santi Francesi Negramaro Dargen D'Amico Ricchi e Poveri Big Mama Rose Villain Clara Renga e Nek Maninni La Sad BNKR44 Sangiovanni Fred De Palma

Ore 01,47 – Dopo una pausa pubblicitaria, si torna in teatro. Viene consegnato il Premio città di Sanremo a Pippo Balistreri, direttore di palco di Sanremo

Ore 01,43 – STOP AL TELEVOTO. Tra pochissimo la classifica definitiva del Festival di Sanremo 2024

Ore 01,30 – Ultimi due cantanti in gara: i BNKR44 cantano “Governo punk”; Rose Villain invece fa risuonare all’Ariston “Click boom”

Ore 01,13 – Fiorello canta la sua versione del ballo del Qua Qua tra le risate dell’Ariston. Subito dopo tocca a Sangiovanni che canta “Finiscimi” e a Clara con “Diamanti grezzi”

Ore 01,05 – A Sanremo 2024 Fred De Palma con “Il cielo non ci vuole”.

Ore 00,48 – E’ il momento del 24esimo cantante in gara: La Sad con “Autodistruttivo”. Dopo la pubblicitò, si procede spediti poi con Mr Rain e la sua “Due altalene”

Ore 00,35 – Dopo la pubblicità, ancora gara con i The Kolors e la loro “Un ragazzo una ragazza”. Subito dopo Maninni con “Spettacolare”

Ore 00,10 – Emma canta “Apena”. A seguire tocca a Il Tre con “Fragili” e ai Ricchi e Poveri con “Ma non tutta la vita”

Ore 23,59 – Si torna in teatro dopo una pausa pubblicitaria, Amadeus e Fiorello che cantano “Gli Amarello”. La coppia presenta poi Angelina Mango che canta “La noia”. Piccolo imprevisto per la cantante che a fine esibizione inciampa su un gradino. Niente di grave, si rialza e sorride: “Scusate”. A seguire torna ad esibirsi il favorito: Geolier con la sua “I p’ me, tu p’ te”

Ore 23,45 – All’Ariston arriva Luca Argentero che con Amadeus presenta Annalisa che canta “Sinceramente”

Ore 23,40 – Si torna alla gara con Ghali che canta “Casa mia”. Al termine dell’esibizione ringrazia tutti ed esclama: “Stop al genocidio”

Ore 23,30 – Dopo aver ricordato i codici televoto, Amadeus si collega con la Costa Smeralda per presentare Tedua! Nel pubblico sulla nave appaiono una bandiera palestinese e un cartello con scritto “STOP GENOCIDE”

Ore 23,20 – Al Festival di Sanremo 2024 arriva Gigliola Cinquetti con “Non ho l’età”, canzone che compie 60 anni

Ore 23,05 – Torna Fiorello: “Questo non è un Festival, è un travaglio”. Poi con Amadeus presenta il 13esimo cantante in gara: Alfa canta “Vai”. A seguire Irama con “Tu no”

Ore 22,40 – Si torna alla gara con Diodato e la sua “Ti muovi”. A seguire, dopo una breve pausa pubblicitaria, Fiorella Mannoia con “Mariposa”. Poi Alessandra Amoroso con “Fino a qui”

Ore 22,25 – E’ il momento del super ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2023: Roberto Bolle! Il ballerino si cimenta nel “Bolero” sul palco dell’Ariston. “La mia missione è portare questa arte meravigliosa al pubblico più ampio possibile”, le parole dell’artista. Fiorello poi scherza con Bolle: “I piedi sono griffati? Abbiamo contrallato?”

Ore 22,12 – I Santi Francesi cantano “L’amore in bocca”. Al termine Amadeus chiede al Maestro De Amicis di accennare “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo e ricorda la tragedia delle Foibe

Ore 22,01 – Mahmood canta “Tuta gold”. Dopo la sua esibizione si va al Suzuki Stage dove c’è Tananai che canta la sua “Tango”

Ore 21,53 – Al rientro dalla pubblicità Amadeus e Fiorello presentano i Negramaro: tocca a loro infiammare l’Ariston con la canzone “Ricominciamo tutto”

Ore 21,36 – Si torna alla gara con Il Volo che canta “Capolavoro”. A seguire Loredana Bertè con “Pazza”

Ore 21,28 – Dopo una breve pauasa, si torna all’Ariston con Fiorello! Lo showman, co-conduttore della serata finale, si esibisce sul palco sulle note di Michal Jackson. Dopo scherza con Amadeus e il figlio Josè: “Gli italiani ti hanno visto crescere… Mo che fai? Te tocca tornà a scuola!”

Ore 21,01 – Si parte subito con la gara: Renga e Nek cantano “Pazzo di te”. A seguire Big Mama con la sua “La rabbia non ti basta” e Dargen D’Amico con la sua “Onda alta”

Ore 21 – Vengono letti i codici televoto. Eccoli:

01 – Renga e Nek

02 – Big Mama

03 – Gazzelle

04 – Dargen D’Amico

05 – Il Volo

06 – Loredana Bertè

07 – Negramaro

08 – Mahmood

09 – Santi Francesi

10 – Diodato

11 – Fiorella Mannoia

12 – Alessandra Amoroso

13 – Alfa

14 – Irama

15 – Ghali

16 – Annalisa

17 – Angelina Mango

18 – Geolier

19 – Emma

20 – Il Tre

21 – Ricchi e Poveri

22 – The Kolors

23 – Maninni

24 – La Sad

25 – Mr Rain

26 – Fred De Palma

27 – Sangiovanni

28 – Clara

29 – BNKR44

30 – Rose Villain

Ore 20,59 – Al termine della lettura della classifica arriva qualche fischio. Amadeus: “Vi chiedo il rispetto per tutti i cantanti in gara. Sarà sicuramente così

Ore 20,53 – Amadeus legge la prima classifica generale del Festival di Sanremo 2024:

Geolier Angelina Mango Annalisa Ghali Irama Mahmood Alessandra Amoroso Loredana Bertè Diodato Alfa Il Volo Emma Gazzelle Fiorella Mannoia The Kolors Il Tre Santi Francesi Mr Rain Negramaro Ricchi e Poveri Dargen D’Amico Big Mama Rose Villain Clara Maninni Renga e Nek BNKR44 La Sad Fred De Palma Sangiovanni

Ore 20,45 – Inizia la serata finale del Festival di Sanremo 2024! La Banda musicale dell’Esercito Italiano esegue l’Inno di Mameli

Ore 19,45 – Nella finalissima in onda stasera, torneranno ad esibirsi tutti i 30 cantanti in gara. Al voto solo il Televoto. Al termine della quinta serata verrà elaborata una nuova classifica generale delle 30 canzoni, anche se al pubblico sarà presentato solo il ‘Podio a 5’ che si giocherà la vittoria finale. A questo punto si azzerano i voti precedenti e si ripropongono le prime 5 canzoni classificate per essere votate di nuovo da tutte e tre le giurie con un peso del 34% per il Televoto e del 33% per le altre giurie. La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione vincerà Sanremo 2024.

Cantanti

Ma quali sono tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024? Di seguito l’elenco degli artisti con i relativi brani:

Fiorella Mannoia – Mariposa

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Dargen D’Amico – Onda alta

Emma – Apnea

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Angelina Mango – La noia

La Sad – Autodistruttivo

Diodato – Ti muovi

Il Tre – Fragili

Renga e Nek – Pazzo di te

Sangiovanni – Finiscimi

Alfa – Vai

Il Volo – Capolavoro

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Negramaro – Ricominciamo tutto

Irama – Tu no

Rose Villain – Click boom

Mahmood – Tuta gold

Loredana Bertè – Pazza

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Big Mama – La rabbia non ti basta

Ghali – Casa Mia

Annalisa – Sinceramente

Mr. Rain – Due altalene

Maninni – Spettacolare

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Santi Francesi – L’Amore in bocca

Clara – Diamanti Grezzi

BNKR44 – Governo punk

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.