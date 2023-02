Sanremo 2023, il monologo di Angelo Duro al Festival: testo integrale

Il comico Angelo Duro è stato ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Un comico sicuramente poco convenzionale e senza peli sulla lingua, e per questo amatissimo dai giovani. Ecco il monologo portato da Angelo Duro sul palco dell’Ariston.

All’una meno dieci mi ha fatto uscire sto cretino, fammi uscire alle 9 se hai coraggio sto cretino. Facciamo in fretta che ho da fare, anche se sono felice di essere qui: in realtà non me ne frega un cazzo. Sono felice perché finalmente dopo tanti anni ho un lavoro, questo qua. Mi sto prendendo delle soddisfazioni, quando mi mandano i curriculum li mando a fare in culo io.

Negli ultimi anni ho riempito i teatri e venduto un sacco di libri, non lo faccio per vantarmi, ma per i miei amici che sono a spasso senza speranze e senza futuro. Adesso chi è il coglione è? Tutti laureati che non sono voluti partire perché sono voluti rimanere nella loro terra.

Fare il contadino non è un gioco, fare il contadino con la laurea sì perché hai fallito due volte. Io invece sapevo che nella vita ce l’avrei fatta perché sono un secondogenito. I secondi hanno la possibilità di fare esperienza, io ho imparato tutto da mio fratello. Lui si è sposato, io no. Lui ha avuto figli, io no. Lui ha fatto cazzate, io neppure una.

C’ho messo 30 anni per farmi una mia personalità: lui si è preso le delusioni, i calci nel culo, a me sono arrivati i risultati. Cristoforo Colombo ha scoperto l’America solo che non se ne era accorto il cretino. E l’America oggi si chiama così perché l’ha scoperta Amerigo Vespucci, che è stato il secondo. Per questo ci tengo a essere secondo. Oggi c’è la gara a diventare primi.

La gente è convinta di trasgredire, invece si è solo omologata. Io trasgredisco: sono uno dei pochi che non ha tatuaggi. Non ci credete? (si spoglia nudo). Questa è trasgressione: in giro non lo becchi più un corpo così, le uniche macchie che ci sono sono i nei.

L’estate scorsa in spiaggia ho visto uno tatuato dalla testa ai piedi sembrava vestito. Io trasgredisco, non voi. Sono astemio: questa è trasgressione, troppo comodo dire cazzate da ubriachi. Quando vado a una festa e mi chiedono che bevi rispondo acqua.

Sono fidanzato da 14 anni con la stessa ragazza, provateci voi se avete il coraggio. Dovete imparare a dirvi le cose in coppia. Le vostre giornate, le cose che fate, le cose che dite girano intorno al desiderio di avere un orgasmo di 5 secondi. Per quei 5 secondi sfasciate le famiglie. Quanti messaggi nascosti? Quanti profili falsi per raggiungere quei 5 secondi? Due figli con questa, due figli con quest’altra. Quattro figli per 20 secondi. Nel tempo in cui Jacobs ha corso i 100 metri alle Olimpiadi tu hai sfasciato una famiglia e ora sei nella merda. La medaglia d’oro la dovrebbero dare a te, complimenti.

Vi siete mai chiesti perché si chiamano cazzate? Perché le fa il cazzo. Mio nonno ha fatto durare il suo matrimonio andando a puttane. 63 anni di felicità, non c’è una foto in cui mio nonno non ride.

Prima funzionava così. Se vi dicessi donne: preferite che vostro marito vada con una vostra amica con la quale ci fa un figlio o preferite che vostro marito una volta a mese va a puttane? Se aveste il cervello lo accompagnereste voi a puttane. “Amore tieni 50 euro”. “Dammene 100 per favore”.

Poi vostro marito torna a casa, rilassato, e si mette a giocare con i vostri figli. “Papà oggi sei andato a puttane?”. “Si, amore”. “Che bello così tu e mamma rimanete uniti”. E invece a voi donne piace soffrire.

Voi donne avete dei pregiudizi nei confronti delle puttane, razziste. Non pensate all’utilità del loro mestiere. Siete voi che fate in modo che la vostra amica diventi una puttana. E invece le puttane vi salvano il matrimonio. Non lo capite. Ora pensateci e datemi una risposta, vi do 5 secondi. Vi saluto

