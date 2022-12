Neanche quest’anno i Jalisse saranno in gara a Sanremo. Ieri Amadeus al Tg1 ha annunciato l’elenco dei 22 Big in gara al Festival, ai quali andranno aggiunti sei giovani che usciranno da Sanremo Giovani. Per l’ennesima volta, esattamente il 26esimo anno consecutivo, i Jalisse masticano amaro. Il duo di Fiumi di Parole, che vinsero il Sanremo del 1997, tentano invano ogni anno di poter tornare in gara, ma finora senza successo. Il loro inedito infatti anche quest’anno è stato escluso dai brani della prossima edizione del Festival.

Ormai dunque un tormentone, quello della mancata partecipazione dei Jalisse a Sanremo. Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno commentato sui social la loro esclusione: “26 no, ma non ci fermiamo. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità”. E tra i commenti al post i Jalisse fanno intuire che ci riproveranno l’anno prossimo.

Anche lo scorso anno i Jalisse avevano presentato un pezzo che Amadeus aveva scartato. In quel caso il loro commento fu più stizzito: “La famosa ripartenza non è per tutti: noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni. Quale canzone abbiamo presentato quest’anno per Sanremo 2022? Un brano sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare ad essere chi eravamo: titolo È proprio questo quello che ci manca”. Ma i Jalisse non demordono e ci riproveranno ancora.