Sanremo 2023, l’annuncio dei Big in gara da parte di Amadeus al Tg1. Chi sono i cantanti del Festival. La lista, tutti i nomi

Chi sono i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023? Amadeus, direttore e conduttore artistico del Festival, ha annunciato la lista dei Big in gara oggi, domenica 4 dicembre 2022, al Tg1 delle ore 13.30. Un annuncio molto importante, dunque, che ci proietta al Festival in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio. Ecco la lista completa. In tutto ci saranno 28 cantanti in gara, di cui ben sei saranno composti dai giovani che usciranno da Sanremo Giovani il 16 dicembre. “Quest’anno i giovani saranno sei. Dei 12 finalisti di Sanremo giovani la metà andranno direttamente all’Ariston per un totale di 28 canzoni in gara”, ha svelato il direttore artistico del Festival annunciando la prima grande novità di questa edizione. E alla fine, commentando il super cast di questo Sanremo, Amadeus al Tg1 ha ammesso: “Sono loro i miei super ospiti”.

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassmann

I Cugini di Campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola & Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

Amadeus aveva spiegato nei giorni scorsi: “Le selezioni dei Big? Siamo a buon punto. Il 30 novembre finisce il termine per presentare il brano. C’è tanta musica. Posso dire che rivelerò la lista dei Big domenica 4 dicembre al Tg1 delle 13:30”. Per questo Sanremo 2023 è stata data priorità alle canzoni rispetto agli artisti, ha spiegato il direttore artistico. “Questo è il mio concetto: quello che rimane è la canzone, io devo partire dalla canzone. Rimane per sempre e la storia ci insegna questo, le canzoni portano al successo gli artisti. In passato l’interesse per le canzoni del Festival sfumava dopo poche settimane, oggi invece vengono richieste anche dopo 8-9 mesi. Il mio lavoro si basa sulla realtà discografica, il punto di partenza devono sempre essere i brani non i nomi dei cantanti”.

“Ringrazio Rai 1, ma ringrazio anche la discografia, probabilmente capiscono che io ci metto tanta dedizione e scelgo con tanta onestà, perché scelgo pensando a cosa possa piacere al pubblico e partendo dai giovani, quindi trovo tanta collaborazione e fiducia. Ho sempre sognato di diventare presentatore e di condurre Sanremo, ma dato che non c’è una scuola per diventare presentatore sono partito dalla radio, passione che ho iniziato a coltivare fin dall’età di 16 anni”, ha aggiunto Amadeus.

Il conduttore di Sanremo 2023 ha poi detto che quest’anno non ci saranno super ospiti italiani con meno di 70 anni: “Non avrò super ospiti italiani, a meno che non abbiano 70 anni d’età. Mi piacerebbe recuperare la presenza di artisti internazionali ospiti al Festival di Sanremo, negli ultimi due anni non ho potuto farlo. Quest’anno stiamo lavorando per cercare di riportare qualche artista internazionale”.