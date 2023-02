Sanremo 2023, diretta LIVE terza serata: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Sanremo 2023, diretta LIVE terza serata: ospiti, cantanti e cronaca del Festival

SANREMO 2023 DIRETTA LIVE – Stasera, giovedì 9 febbraio 2023, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la terza serata del Festival di Sanremo 2023, il quarto affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston ben 28 artisti da lui scelti (compresi i vincitori di Sanremo Giovani). Noi di TPI seguiremo LIVE l’intera serata con una cronaca testuale. Seguite tutto con noi!

Ore 02,05 – La terza serata del Festival di Sanremo 2023 finisce qui. Appuntamento a domani!

Ore 02,03 – Collegamento con Fiorello: “Aspettateci, non ci lasciate soli!”

Ore 01,53 – E’ arrivato il momento della classifica generale dopo la terza serata del Festival di Sanremo 2023:

Marco Mengoni Ultimo Mr Rain Lazza Tananai Madame Rosa Chemical Colapesce e Dimartino Elodie Giorgia Coma Cose Gianluca Grignani Modà Paola e Chiara LDA Ariete Articolo 31 Mara Sattei Leo Gassmann Colla Zio Levante Cugini di Campagna Gianmaria Olly Anna Oxa Will Shari Sethu

Ore 01,46 – In attesa di conoscere la classifica generale dopo la terza serata, all’Ariston è arrivato il momento di Alessandro Siani!

Ore 01,33 – Ultima canzone in gara: Will si esibisce sul palco dell’Ariston con la sua “Stupido”. Stop al televoto

Ore 01,28 – Penultimo cantante in gara stasera: i Modà cantano “Lasciami”

Ore 01,15 – Torna Paola Egonu con un pallone da pallavolo che dona ad Amadeus. I due poi presentano Shari che canta “Egoista”. A seguire tocca a Gianmaria con la sua “Mostro”

Ore 01,08 – 24esimo cantante in gara: Sethu canta “Cause perse”

Ore 01,03 – Ariete si esibisce con la sua “Mare di guai”

Ore 00,57 – Microfono agli Articolo 31 che cantano “Un bel viaggio”

Ore 00,54 – Al rientro dalla pubblicità, l’orchestra del Festival di Sanremo 2023 rende omaggio a Burt Bacharach, morto nelle scorse ore.

Ore 00,43 – Va avanti la gara con Anna Oxa che canta “Sali”

Ore 00,38 – Siamo a quota 20. Microfono e orchestra ad Olly che canta “Polvere”

Ore 00,33 – Collegamento con Fiorello: “Tu l’hai mai visto un supereroe?” Poi chiama Posamen (Lillo, ndr)

Ore 00,21 – 19esimo cantante in gara: I Cugini di Campagna cantano “Lettera 22”

Ore 00,11 – Torna sul palco dell’Ariston Massimo Ranieri, protagonista della grande performance di ieri con Gianni Morandi e Al Bano. Poco dopo lo raggiunge Rocío Muñoz Morales

Ore 00,04 – Amadeus ricorda i codici televoto e chiama il 18esimo cantante in gara: Leo Gassmann canta “Terzo cuore”

Ore 23,58 – Dopo la pubblicità e il TG1 60 secondi, spazio alla gara con i Coma Cose che cantano “L’addio”

Ore 23,45 – Paola Egonu tiene il suo monologo sul palco del Festival di Sanremo 2023: “Uff, che emozione. Spero di trasmettervi amore e empatia. Non sono qui a dare lezioni di vita. Da ogni giorno cerco di ricavare un insegnamento. Siamo tutti uguali oltre le apparenze. Amo l’Italia e vesto con orgoglio la maglia azzurra che per me è la più bella del mondo. Ho un profondo senso di responsabilità nei confronti di questo Paese”.

Ore 23,39 – Si torna alla gara con Colapesce e Dimartino che cantano “Splash”

Ore 23,35 – Collegamento con la Costa Smeralda dove c’è Guè Pequeno che canta “Mollami”

Ore 23,25 – E’ il momento di uno dei favoriti per la vittoria finale: Marco Mengoni canta “Due vite”. Al termine dell’esibizione esplode l’Ariston: tutti in piedi per l’artista

Ore 23,20 – Ancora la gara con i Colla Zio che cantano “Non mi va”

Ore 23,16 – Amadeus ricorda i codici televoto e richiama sul palco Paola Egonu. Una volta sul palco Gianni canta a Paola a cappella “in piedi da te”, Paola chiede poi ad Ama di prendere un gradino dove fa salire Gianni. A seguire Paola e Gianni iniziano a ballare…

Ore 23,07 – E’ il momento di Giorgia che canta “Parole dette male”

Ore 23,01 – Dodicesimo cantante in gara: Mr Rain canta “Supereroi”

Ore 22,57 – Al rientro dalla pubblicità Amadeus ricorda come votare per i cantanti in gara e presenta l’undicesimo cantante della serata: Elodie con la sua “Due”

Ore 22,43 – Si torna alla gara con Ultimo che canta “Alba”

Ore 22,35 – Dopo qualche minuto di pausa, si torna all’Ariston con Gianni Morandi e Paola Egonu che passano la linea ad Amadeus che si trova al Suzuki Stage con Annalisa

Ore 22,23 – Gianni Morandi e Sangiovanni cantano la nuova versione di “Fatti mandare dalla mamma”

Ore 22,16 – Salutati i Maneskin, si torna alla gara con Madame che canta “Il bene nel male”

Ore 22,00 – Dopo una pausa pubblicitaria, si torna in teatro con i primi superospiti della serata: i Maneskin! Con la band anche il chitarrista Tom Morello

Ore 21,39 – Lazza canta “Cenere” e prima di uscire porta i fiori di Sanremo alla mamma in platea. Viste le tante esibizioni in programma, si procede senza sosta: dopo Lazza tocca a LDA (il figlio di Gigi D’Alessio) che canta “Se poi domani”

Ore 21,35 – Procede spedita la gara: Tananai canta “Tango”

Ore 21,25 – Si torna in teatro dopo la pubblicità: Paola Egonu fa il suo ingresso all’Ariston e presenta con Amadeus e Morandi Levante che canta “Vivo”

Ore 21,05 – Si va avanti con la gara: Rosa Chemical canta “Made in Italy”. Poi palco a Gianluca Grignani con la sua “Quando ti manca il fiato”. A metà canzone problema tecnico per Grignani che si ferma e chiede di ricominciare: “A 50 anni si sbaglia ma so come si fa. A 20 forse avrei fatto diversamente… Ci siamo capiti”. Riferimento ovviamente a Blanco… A fine canzone poi Grignani mostra una scritta sul retro della sua camicia: “No war (guerra, ndr)”, il testo.

Ore 20,50 – Primo cantante in gara: Paola e Chiara cantano “Furore”. Subito dopo la loro esibizione Amadeus chiama il secondo cantante in gara: Mara Sattei canta “Duemilaminuti”

Ore 20,45 – Inizia la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Gianni Morandi presenta Amadeus che entra in scena mentre è in diretta Instagram. I due poco dopo spiegano come votare i cantanti e i ufficializzano tutti i codici televoto:

Ore 19,50 – Ci siamo: tra 40 minuti inizierà la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Seguitela con noi!

Ore 19,45 – Durante la serata di oggi riascolteremo tutti i 28 cantanti in gara e sul palco dell’Ariston saliranno tanti ospiti come Peppino Di Capri che sarà omaggiato per la sua straordinaria carriera, i Maneskin, primi in classifica in mezzo mondo, con Tom Morello. Poi ancora: Sangiovanni che con Gianni Morandi canterà “Fatti ri-mandare dalla mamma a prendere il latte” e infine il comico Alessandro Siani.

Ma quali sono i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023? Di seguito l’elenco degli artisti con i relativi brani:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Articolo 31 – Un bel viaggio

Ariete – Mare di guai

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

gIANMARIA – Mostro

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Giorgia – Parole dette male

I Cugini di Campagna – Lettera 22

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassmann – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr. Rain – Supereroi

Olly – Polvere

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.