Sanremo 2023, diretta LIVE seconda serata: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Sanremo 2023, diretta LIVE seconda serata: ospiti, cantanti e cronaca del Festival

SANREMO 2023 DIRETTA LIVE – Stasera, martedì 7 febbraio 2023, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la seconda serata del Festival di Sanremo 2023, il quarto affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston ben 28 artisti da lui scelti (compresi i vincitori di Sanremo Giovani). Noi di TPI seguiremo LIVE l’intera serata con una cronaca testuale. Seguite tutto con noi!

DIRETTA

Ore 01,38 – Finisce qui la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Appuntamento a domani con la terza serata!

Ore 01,36 – Collegamento con Fiorello: “Siamo pronti. Qui c’è 1 grado… Guarda le occhiaie…”

Ore 01,30 – Dopo una pausa pubblicitaria viene letta la prima classifica generale del Festival di Sanremo 2023:

Marco Mengoni Colapesce e Dimartino Madame Tananai Elodie Coma Cose Lazza Giorgia Rosa Chemical Ultimo Leo Gassmann Mara Sattei Colla Zio Paola e Chiara Cugini di Campagna Levante Mr Rain Articolo 31 Gianluca Grignani Ariete Modà Gianmaria Olly LDA Will Anna Oxa Shari Sethu

Ore 01,23 – La classifica della seconda serata:

Colapesce e Dimartino Madame Tananai Lazza Giorgia Rosa Chemical Paola e Chiara Levante Articolo 31 Modà LDA Will Shari Sethu

Ore 01,12 – Dopo aver rivisto rapidamente tutte le esibizioni di stasera, Amadeus e Gianni Morandi vengono messi “sotto torchio” da Francesca Fagnani in pieno stile “Belve”.

Ore 00,50 – E’ il momento dell’ultimo ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2023: Angelo Duro. Amadeus: “Invito moralisti, animi sensibili… Cambiate canale ora. Non sto scherzando”. Il comico, dopo minuti di silenzio, inizia a parlare insultando Amadeus: “Fammi entrare alle 21 se hai il coraggio!”. Poi tante battute “scorrette” accolte con qualche risata dall’Ariston

Ore 00,29 – Torna Francesca Fagnani che con Amadeus e Gianni Morandi annuncia gli ultimi due cantanti in gara oggi: LDA canta “Se poi domani”, Paola e Chiara cantano “Furore”

Ore 00,17 – Dopo una breve pausa pubblicitaria, palco a Rosa Chemical con la sua “Made in Italy”: “Dedico questa canzone a chi almeno per una volta si è sentito sbagliato quando invece era semplicemente diverso”

Ore 00,10 – Undicesimo cantante in gara: Tananai canta “Tango”

Ore 00,03 – Collegamento con Fiorello che si presenta funereo rispondendo a monosillabi… “Centellino le forze per arrivare dove devo arrivare, vado piano… Lento. Aspettare 5 ore in una stanza è bellissimo… Tu ti diverti perché sai che io lo sto facendo anche per te… Fedez ti ha tolto le castagne dal fuoco… Dobbiamo parlare del Cda… Quando devo andare in bagno io li chiamo e chiedo se posso, voi invece fate le cose in segreto”

Ore 00,00 – Si torna in teatro dopo la pausa pubblicitaria e il Tg1 60 secondi, con Amadeus Francesca Lollobrigida che regala ad Amadeus un completo da gara

Ore 23,45 – Si torna alla gara prima con Madame che canta “Il bene nel male”; poi con Levante e la sua “Vivo”

Ore 23,32 – Collegamento con la nave Costa con Fedez che si esibisce con un Freestyle. A fine esibizione la precisazione: “La Rai non era al corrente del testo che ho cantato. Me ne assumo tutte le responsabilità”

Ore 23,28 – Sul palco Francesca Fagnani con il suo monologo: “Quando ho intervistato persone in carcere e ho chiesto loro: “Cosa cambieresti?” Mi hanno risposto: “Andrei a scuola”. Lo Stato dovrebbe essere più attraente dell’illegalità. In Italia, salvo rare eccezioni, il carcere serve solo a punire”

Ore 23,22 – Spazio alla gara con l’ottavo cantante in gara: Shari che canta “Egoista”

Ore 23,17 – Sul palco dell’Ariston si parla delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 con Amadeus e Gianni Morandi che spiegano come votare per la mascotte

Ore 22,59 – E’ il momento dei Black Eyed Peas che fanno ballare l’Ariston! Dopo aver cantato una serie di loro successi, la band si è cimentata con l’ultimo singolo

Ore 22,43 – Si torna alla gara con Colapesce e Dimartino che cantano “Splash”. Prima però torna sul palco Francesca Fagnani

Ore 22,35 – Rientro in teatro dalla pubblicità. Gianni Morandi al Suzuki Stage presenta Francesco Renga e Nek che cantano un medley dei loro successi

Ore 22,20 – Sul palco dell’Ariston arriva Pegah, attivista italo-iraniana, che racconta quanto sta avvenendo in Iran, la repressione del regime. Poco dopo al suo fianco arriva Drusilla Foer. “Per la libertà!”

Ore 22,05 – Ancora la gara: prima Lazza con “Cenere”; poi Giorgia che canta “Parole dette male”

Ore 21,56 – Dopo il trionfo di Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi e qualche minuto di pubblicità, si torna alla gara con gli Articolo 31 che cantano “Un bel viaggio”

Ore 21,27 – E’ il momento dei primi superospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2023: all’Ariston Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi! Teatro in visibilio con tutti che cantano le grandi canzoni dei tre artisti

Ore 21,14 – Si torna in teatro dopo la pubblicità. E’ il momento di Francesca Fagnani. Con Amadeus e Gianni Morandi presentano il prossimo cantante in gara: Sethu che canta “Cause perse”

Ore 21,06 – Primo ospite della serata: all’Ariston arriva Francesco Arca per presentare la nuova fiction Rai “Resta con me”. Con lui il giovanissimo Mario Di Leva

Ore 20,57 – Secondo cantante in gara stasera: sul palco arrivano i Modà che cantano “Lasciami”

Ore 20,52 – Si parte subito con la gara: Will canta “Stupido”

Ore 20,44 – Inizia la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Sul palco Amadeus e Gianni Morandi che entra con una scopa… Poi, dopo alcune battute sulla serata di ieri, intona “Grazie dei fiori”

Ore 20,15 – Amadeus, Morandi e Fagnani si collegano con il Tg1. “Amadeus non ha scheletri a differenza di Gianni…”, ha scherzato la Fagnani.

Ore 19,50 – Ci siamo: tra 45 minuti inizierà la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Seguitela con noi!

Ore 19,45 – La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 prevede anche alcuni ospiti come Albano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi che si esibiranno tutti insieme, i Black eyed peace, Angelo Duro e Francesco Arca per promuovere una nuova fiction Rai. Infine Fedez dalla nave Costa e Francesco Renga con Nek dal Suzuki Stage. Si esibiranno poi la seconda parte degli artisti in gara (ieri i primi 14):

Articolo 31

Colapescce e Dimartino

Giorgia

Lazza

LDA

Levante

Madame

Modà

Paola e Chiara

Rosa Chemical

Sethu

Shari

Tananai

Will

