Sanremo 2022: il testo di Nessuno mi può giudicare, la cover di DitonellaPiaga e Donatella Rettore al Festival

Qual è il testo di Nessuno mi può giudicare, la cover cantata da DitonellaPiaga e Donatella Rettore nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022? Di seguito tutte le parole:

La verità mi fa male, lo so

La verità mi fa male, lo sai

Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu

(La verità ti fa male, lo so)

Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più

(La verità ti fa male, lo so)

Dovresti pensare a me

E stare più attento a te

C’è già tanta gente che

Ce l’ha su con me, chi lo sa perché?

Ognuno ha il diritto di vivere come può

(La verità ti fa male, lo so)

Per questo una cosa mi piace e quell’altra no

(La verità ti fa male, lo so)

Se sono tornata a te

Ti basta sapere che

Ho visto la differenza fra lui e te ed ho scelto te

Se ho sbagliato un giorno ora capisco che

L’ho pagata cara la verità

Io ti chiedo scusa, e sai perché?

Sta di casa qui la felicità

Molto, molto più di prima io t’amerò

In confronto all’altro sei meglio tu

E d’ora in avanti prometto che

Quel che ho fatto un dì non farò mai più

Ognuno ha il diritto di vivere come può

(La verità ti fa male, lo so)

Per questo una cosa mi piace e quell’altra no

(La verità ti fa male, lo so)

Se sono tornata a te

Ti basta sapere che

Ho visto la differenza fra lui e te ed ho scelto te

Se ho sbagliato un giorno ora capisco che

L’ho pagata cara la verità

Io ti chiedo scusa, e sai perché?

Sta di casa qui la felicità

Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu

Programma serata Cover

Qual è il programma (scaletta) della serata Cover del Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1? I 25 artisti si esibiscono da soli o con altri su brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34 per cento).