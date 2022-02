Lite Amadeus-Ferilli? I diretti interessati smentiscono: cosa è successo

Nonostante la smentita dei diretti interessati, il “Ferilli Gate”, ovvero la presunte lite tra Amadeus e Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo 2022 continua a tenere banco: i fuorionda della trasmissione, pubblicati sui social, infatti, confermerebbero la tensione tra i due. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo nel dietro le quinte del Teatro Ariston.

A stemperare le polemiche ci ha pensato prima Amadeus e poi la stessa attrice. Il conduttore, infatti, nel corso della conferenza stampa finale del Festival di Sanremo ha dichiarato: “Mai stata nervosa. Sabrina, a differenza delle altre co-conduttrici, è sempre voluta rimanere su uno sgabello dietro le quinte invece di andare in camerino. Parlava con tutti. Con autori, chi portava i fiori… con tutti. Commentava tutto. La terminologia colorita era riferita a qualcosa avvenuto dietro le quinte per ridere… Nessuna tensione”.

Poi, nel pomeriggio di domenica 6 febbraio, è arrivata la smentita dell’entourage della Ferilli, che ha fatto sapere: “L’unico caso è che non esiste nessun caso”. La stessa interprete, sul suo profilo Instagram, è intervenuta sull’argomento pubblicando una serie di scatti dall’Ariston e commentando: “Chi più di me può sapere?”.

Eppure, nonostante la smentita, la tensione tra i due ci sarebbe stata eccome. Come ricostruisce il Corriere della Sera, tutto sarebbe iniziato prima dell’esibizione di Iva Zanicchi con la co-conduttrice che avrebbe fatto notare ad Amadeus che anche lei avrebbe voluto dire qualcosa per introdurre l’artista in gara.

La situazione si è ripetuta al momento dell’esibizione di Emma. La Ferilli era pronta a presentare l’artista, ma Amadeus ha tirato dritto introducendo l’artista, il suo brano, la direttrice d’orchestra Francesca Michielin. Al momento di presentare il codice del televoto, l’attrice ha fatto notare ad Amadeus di non aver parlato e il conduttore ha esclamato: “Scusami! Ci mancherebbe altro”. Presentato, dunque, il codice la Ferilli ha esclamato un laconico “Buon lavoro” per poi dare le spalle all’Ariston e guadagnare il dietro le quinte.

Ed è qui che la Ferilli si sarebbe sfogata prima esclamando “fa er pezzo di me**a”, anche se i diretti interessati hanno smentito fosse rivolto ad Amadeus, e poi rifiutandosi di entrare sul palco, in seguito all’invito del presentatore, esclamando: “Nun ce sto”.

Infine, poco dopo l’annuncio dei vincitori di Sanremo, Amadeus si è avvicinato alla Ferilli cercando di prenderle la mano con l’attrice che, visibilmente fredda, ha rifiutato di ricambiare il gesto.