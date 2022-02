Sabrina Ferilli e Amadeus hanno litigato a Sanremo 2022? Il conduttore: “Nessuna tensione”

Sabrina Ferilli e Amadeus hanno litigato al Festival di Sanremo 2022? Tanti telespettatori ieri sera, 5 febbraio, durante la finale della kermesse canora se lo sono chiesti. L’attrice romana avrebbe manifestato a più riprese la propria contrarietà nei confronti del direttore artistico dietro le quinte (e non solo), con alcune affermazioni non proprio edulcorate che si sono sentite nitidamente al microfono mentre lei non si trovava sul palco dell’Ariston.

Il primo episodio: mentre il conduttore presentava, si è sentita la voce di Sabrina Ferilli provenire dal backstage: “… fa er pezzo de m*rda”. A chi era riferito? A un cantante? Ad Amadeus? A qualcuno dietro le quinte? Mistero. Il secondo episodio: durante la diretta il presentatore è andato in diretta personalmente dietro le quinte per verificare le ragioni per le quali l’attrice, nonostante lui l’avesse chiamata sul palco, non l’avesse raggiunto per la fase finale della serata conclusiva della kermesse canora. In quel frangente, la voce di Sabrina si è nuovamente sentita, con lei che rispondeva: “Nun ce sto!”. L’ultimo episodio segnalato dai telespettatori: a pochi istanti dalla conclusione del Festival, Sabrina ha rifiutato di dare la mano ad Amadeus, che l’aveva tesa verso di lei, quasi come a voler risolvere i possibili e presunti dissapori palesatisi poco prima.

Il chiarimento di Amadeus

Nel corso della conferenza stampa di oggi, 6 febbraio, Amadeus ha risposto a una domanda sulla presunta lite con Sabrina Ferilli: “Mai stata nervosa. Sabrina, a differenza delle altre co-conduttrici, è sempre voluta rimanere su uno sgabello dietro le quinte invece di andare in camerino. Parlava con tutti. Con autori, chi portava i fiori… con tutti. Commentava tutto. La terminologia colorita era riferita a qualcosa avvenuto dietro le quinte per ridere… Nessuna tensione. Ha animato il dietro le quinte. Mi dicono i miei autori che ad un certo punto Sabrina è inciampata su dei cavi e per 5 minuti ha detto di tutto e di più…”.