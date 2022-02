Chi sono le Farfalle Azzurre ospiti del Festival di Sanremo 2022

Tra gli ospiti della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2022 ci sono anche le Farfalle Azzurre: ma chi sono? E perché vengono chiamate così?

Le Farfalle Azzurre sono le atlete della squadra italiana di ginnastica ritimica. Il team, attualmente composto da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea, si è guadagnato il soprannome di “Farfalle” nel 2004, in seguito alla conquista del loro primo argento olimpico. L’origine del nome è attribuita al giornalista Giovanni Arpino, anche se in realtà il soprannome sembra essere nato sul web dal momento che il report è deceduto prima del 2004.

Soprannominate anche le “Leonesse”, le atlete hanno ottenuto tre medaglie olimpiche, 2 bronzi e un argento, vincendo diversi titoli anche a livello europeo e mondiale, tra cui un oro ai Campionati del Mondo nella specialità dei cerchi e delle clavette della ginnastica ritmica.

