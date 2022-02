Sanremo 2022, la classifica generale dopo la seconda serata del Festival

SANREMO 2022 CLASSIFICA – Questa sera, mercoledì 2 febbraio, al termine della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha letto la classifica data dai voti della Giuria dei giornalisti accreditati, dal 12esimo al primo posto. Oggi infatti si sono esibiti i secondi 12 cantanti in gara in questa 72esima edizione, ieri i primi 13. Ma vediamo la classifica dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2022:

CLASSIFICA GENERALE DOPO LA SECONDA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022

Elisa – “O forse sei tu” Mahmood e Blanco – “Brividi” La Rappresentate di Lista – “Ciao ciao” Dargen D’Amico – “Dove si balla” Gianni Morandi – “Apri tutte le porte” Emma – “Ogni volta è così” DitonellaPiaga e Rettore – “Chimica” Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare” Irama – “Ovunque sarai” Fabrizio Moro – “Sei tu” Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia” Noemi – “Ti amo non lo so dire” Sangiovanni – “Farfalle” Michele Bravi – “Inverno dei fiori” Rkomi – “Insuperabile” Achille Lauro – “Domenica” Matteo Romano – “Virale” Highsnob e Hu – “Abbi cura di te” Giusy Ferreri – “Miele” Iva Zanicchi – “Voglio amarti” Aka7even – “Perfetta così” Le Vibrazioni – “Tantissimo” Yuman – “Ora e qui” Tananai – “Sesso occasionale” Ana Mena – “Duecentomila ore”

CLASSIFICA SECONDA SERATA SANREMO 2022

Elisa – “O forse sei tu” Emma – “Ogni volta è così” DitonellaPiaga e Donatella Rettore – “Chimica” Irama – “Ovunque sarai” Fabrizio Moro – “Sei tu” Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia” Sangiovanni – “Farfalle” Matteo Romano – “Virale” Highsnob e Hu – “Abbi cura di te” Iva Zanicchi – “Voglio amarti” Aka7even – “Perfetta così” Le Vibrazioni – “Tantissimo” Tananai – “Sesso occasionale”

Sanremo 2022: il regolamento

Abbiamo visto la classifica della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, ma qual è il regolamento? Durante le prime due serate è previsto che la Giuria dei giornalisti accreditati si divida in tre componenti di voto autonome: una giuria della carta stampata e delle tv, una delle Radio e una del web. Nella terza votano solo Demoscopica 1000 e Televoto. Nella quarta e nella quinta serata, invece, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web voteranno in maniera come unica componente, aggiungendosi al Televoto e alla Giuria “Demoscopica 1000”, composta da mille componenti selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto con una app ad essi dedicata.

