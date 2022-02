Sanremo 2022, Beppe Vessicchio ci sarà oggi nella quarta serata

Questa sera, 4 febbraio 2022, nella quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle Cover, Beppe Vessicchio ci sarà. Finalmente dunque vedremo il celebre maestro sul palco dell’Ariston, a dirigere Le Vibrazioni. Come mai non era presente nelle prime serate? Il popolare direttore d’orchestra era risultato positivo pochi giorni prima dell’inizio del Festival, riuscendo a guarire dopo circa cinque giorni. La sua presenza sembrava quindi confermata, ma invece finora non ha potuto presenziare. Anche se negativo, questo non è bastato a Beppe Vessicchio per arrivare in forma fino alla serata di ieri, e quindi ha dovuto cedere il podio. A dirigere l’orchestra per il brano Tantissimo (tra i coautori della canzone anche Roberto Casalino, già collaboratore di Tiziano Ferro e firma per Emma, Francesca Michielin, Fedez tra i tanti) c’è stato Simone Bertolotti, che era sul podio anche due anni fa per il famoso duetto di Morgan e Bugo Sincero, di cui era anche coautore.

Oggi invece finalmente Beppe Vessicchio sarà al Festival, visto che è ormai pienamente guarito. Nei giorni scorsi è stato assente anche alle prove a causa dei tempi tecnici per riavere il green pass, come riportato dall’ANSA. Dopo la negativizzazione, il direttore d’orchestra aveva accusato ancora i postumi della malattia, che non gli avevano permesso una piena ripresa. Il maestro tornerà dunque regolarmente in queste ultime due serate di Sanremo 2022, oggi, con le Cover, e domani 5 febbraio per l’attesissima finale.

La carriera: chi è

Abbiamo visto che Beppe Vessicchio stasera ci sarà a Sanremo 2022, ma qual è la carriera del maestro? Nato a Napoli il 17 marzo 1956, si tratta di un musicista e compositore tra i più apprezzati, soprattutto per le sue apparizioni televisive legate soprattutto al Festival di Sanremo. Oltre ad una collaborazione con Gino Paoli, la sua carriera parte con il gruppo di Trettré, un trio di attori comici e cabarettisti napoletani, in cui suona la chitarra e il pianoforte. Dopo qualche anno, decide di provare a sfondare da solista e ci riesce all’inizio degli anni Ottanta quando ottiene grande popolarità grazie a trasmissioni come Buona domenica e Viva Napoli. Presenza fissa a Sanremo partendo dal 1990, ha vinto quattro Festival come direttore d’orchestra.

Tra le esperienze televisive di Beppe Vessicchio, anche l’essere insegnante di musica nel talent Amici di Maria De Filippi. Dal 2017 al 2019 ha inoltre fatto parte della commissione selezionatrice dei brani dello Zecchino d’Oro. È stato arrangiatore per Roberto Vecchioni, Andrea Bocelli, Elio e le Storie Tese, Syria, Zucchero Fornaciari, Lorella Cuccarini, Avion Travel, Ron, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Fred Bongusto, i Baraonna, Tom Jobim, Ivana Spagna, Max Gazzè, Valerio Scanu.