Sanremo 2022, Beppe Vessicchio ci sarà: confermata la presenza del maestro

Il maestro Beppe Vessicchio è presente al Festival di Sanremo 2022? Una domanda che molti fan del noto direttore d’orchestra si stanno facendo, al momento dell’inizio della 72esima edizione della kermesse, condotta per il terzo anno consecutivo da Amadeus. Ve lo diciamo subito: la risposta è sì, Beppe Vessicchio ci sarà a Sanremo 2022. D’altronde si tratta di un vero e proprio pilastro del Festival, divenuto nel corso degli anni imprescindibile. Anche in questa edizione dunque ascolteremo la celebre frase: “Dirige il maestro Beppe Vessicchio”.

A confermare la presenza è stato il diretto interessato rispondendo ad una domanda della speaker e giornalista Barbara Sala durante un collegamento telefonico a Non stop news su RTL 102.5. “Penso di aver avuto la conferma che sarò sul palco di Sanremo perché ho un rapporto produttivo con Le vibrazioni. Questa mattina lo posso dire, ieri mattina non l’avrei saputo”, ha dichiarato in radio il maestro Beppe Vessicchio. Dunque la sua conferma è ormai certa. Le Vibrazioni tornano sul palco dell’Ariston dopo due anni di assenza, con il brano Tantissimo, che quindi potrà vantare la direzione del maestro Vessicchio. Per lui oltre 20 partecipazioni al Festival di Sanremo, a partire dal 1990. Successivamente nel 1994, 1997, 1998 e 2000 ha ricevuto il premio come miglior arrangiatore. In ben quattro occasioni la sua direzione d’orchestra è valsa la vittoria del cantante in gara.

2000 : Sentimento degli Avion Travel,

degli Avion Travel, 2003 : Per dire di no di Alexia

di Alexia 2010 : Per tutte le volte che di Valerio Scanu

di Valerio Scanu 2011: Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni

Vessicchio positivo al Covid, poi guarito

Il popolare direttore d’orchestra ha dovuto fare i conti con il Covid, ma è guarito in tempo prima dell’inizio di Sanremo. “Sono a casa, positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival”, ha raccontato Vessicchio a pochi giorni dall’inizio del Festival. “Ho ancora un po’ di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo”, ha commentato. Per fortuna si è negativizzato prima dell’inizio del Festival e quindi sarà regolarmente presente per dirigere Le Vibrazioni.

Chi è Beppe Vessicchio, la carriera del maestro

Abbiamo visto che Beppe Vessicchio sarà a Sanremo 2022, ma qual è la carriera del maestro? Nato a Napoli il 17 marzo 1956, si tratta di un musicista e compositore tra i più apprezzati, soprattutto per le sue apparizioni televisive legate soprattutto al Festival di Sanremo. Oltre ad una collaborazione con Gino Paoli, la sua carriera parte con il gruppo di Trettré, un trio di attori comici e cabarettisti napoletani, in cui suona la chitarra e il pianoforte. Dopo qualche anno, decide di provare a sfondare da solista e ci riesce all’inizio degli anni Ottanta quando ottiene grande popolarità grazie a trasmissioni come Buona domenica e Viva Napoli. Presenza fissa a Sanremo partendo dal 1990, ha vinto quattro Festival come direttore d’orchestra.

Tra le esperienze televisive di Beppe Vessicchio, anche l’essere insegnante di musica nel talent Amici di Maria De Filippi. Dal 2017 al 2019 ha inoltre fatto parte della commissione selezionatrice dei brani dello Zecchino d’Oro. È stato arrangiatore per Roberto Vecchioni, Andrea Bocelli, Elio e le Storie Tese, Syria, Zucchero Fornaciari, Lorella Cuccarini, Avion Travel, Ron, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Fred Bongusto, i Baraonna, Tom Jobim, Ivana Spagna, Max Gazzè, Valerio Scanu.