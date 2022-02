Sanremo 2022, le anticipazioni sulla quarta serata del Festival

SANREMO 2022 ANTICIPAZIONI – Stasera, venerdì 4 febbraio 2022 (ore 20,30) va in scena la quarta serata del Festival di Sanremo 2022, il terzo affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston 25 artisti. Per tutti sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 5, con la proclamazione del vincitore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla quarta serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2022, le anticipazioni

Questa sera vedremo l’esibizione di tutti i cantanti in gara con delle cover di canzoni degli anni 60, 70, 80 e 90 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34 per cento). Con loro diversi ospiti:

Achille Lauro – Sei bellissima (Loredana Bertè) con Loredana Bertè

Aka 7even – Cambiare (Alex Baroni) con Arisa

Ana Mena – Medley, con Rocco Hunt

Gianni Morandi – Medley con Mousse T

Iva Zanicchi – Canzone (Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva)

Massimo Ranieri – Anna verrà (Pino Daniele) con Nek

Michele Bravi – Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti)

Rkomi – Medley di Vasco Rossi, con i Calibro 35

Sangiovanni – A muso duro (Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia

Elisa – What a Feeling (Irene Cara, da Flashdance)

Emma – Baby One More Time (Britney Spears) con Francesca Michielin

Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli)

Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (Gino Paoli)

Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo

Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (Fabrizio De Andrè) con Vinicio Capossela

Fabrizio Moro – Uomini soli (Pooh)

Highsnob e Hu – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Mr Rain

Irama – La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani

La Rappresentante di Lista – Be My Baby (The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Noemi – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin)

Dargen D’Amico – La bambola (Patty Pravo)

Le Vibrazioni – Live and Let Die (Paul McCartney) con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio

Yuman – My Way (Frank Sinatra) con Rita Marcotulli

Tananai – A far l’amore comincia tu (Raffaella Carrà) con Rose Chemical

Matteo Romano – Your Song (Elton John) con Malika Ayane

Oltre agli artisti in gara e i loro ospiti vedremo tanti altri ospiti come Lino Guanciale.

Streaming e tv

Dove vedere la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 (qui sopra le anticipazioni) in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.