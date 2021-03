Televoto Sanremo 2021: cosa è, come funziona, quando vota

Non esiste Festival di Sanremo senza televoto! Anche quest’anno dunque il pubblico da casa potrà votare i propri cantanti preferiti e contribuire così, insieme alle altre giurie, a decretare il vincitore di questa 71esima edizione, in programma dal 2 al 6 marzo. Una delle grandi novità del regolamento di Sanremo 2021 è il ritorno del Televoto già nelle prime due serate, quando ascolteremo i 26 Big in gara (13 la prima sera e gli altri 13 la seconda): un modo quindi per rendere il pubblico protagonista sin dall’inizio di questo Festival. Ma ecco quando vota e come funziona il televoto di Sanremo 2021.

La votazione mediante Televoto (votazione da telefonia fissa e da telefonia mobile) avverrà nel rispetto del regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del predetto Regolamento AGCOM, è espressamente vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o SMS e/o da utenze che forniscono servizi di call center. L’inosservanza dei predetti divieti comporterà comunque l’immediata esclusione dei responsabili e comunque della canzone e relativo Artista, anche ai sensi di quanto infra previsto nel presente Regolamento, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento a tutela e salvaguardia della RAI e di Sanremo 2021.

Come detto, già dalle prime due serata di martedì e mercoledì (2 e 3 marzo) viene nuovamente introdotto il televoto. Ecco dunque il regolamento ufficiale di Sanremo 2021 e quando è possibile utilizzare il televoto. In ognuna delle cinque serate, infatti, le quattro giurie (demoscopica, sala stampa, orchestra e televoto) si alternano nella votazione per stilare le classiche provvisorie e poi quella finale, con il vincitore, del Festival,

Regolamento

Tra le novità che il direttore artistico Amadeus, in accordo con Rai 1, ha introdotto, la prima riguarda la serata del giovedì che quest’anno sarà dedicata alla “Canzone d’autore”, poi il ritorno del Televoto nelle prime 2 serate, infine l’eliminazione della “sfida diretta” nella gara tra le “Nuove Proposte”. Le “canzoni d’autore” che gli artisti Big saranno chiamati ad interpretare, potranno essere scelte all’interno dello sterminato repertorio della canzone italiana e non saranno quindi legate necessariamente alla storia del Festival. In questa serata gli artisti in gara, che potranno esibirsi da soli o con ospiti, saranno giudicati dai musicisti e vocalist dell’Orchestra e la votazione avrà valore anche per la classifica generale della categoria Big. Nelle prime 2 serate, martedì e mercoledì, oltre alla Giuria Demoscopica viene reintrodotto il Televoto. Venerdì 5 marzo, entra in campo la Giuria della Sala Stampa, ma solo per la votazione che riguarda i Big, mentre il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto fra i 4 finalisti dal giudizio contemporaneo di Giuria demoscopica, Giuria della Sala Stampa e Televoto. Le stesse tre giurie saranno poi chiamate ad esprimersi nella serata finale di sabato 6 marzo, in due diverse occasioni: prima per scegliere, nel plotone dei Big in gara, i nomi dei 3 finalisti, infine per proclamare il vincitore della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Qui il regolamento completo

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, l’orchestra e i direttori del Festival Goal: testo e significato della canzone di Avincola a Sanremo 2021 nuove proposte Scopriti: testo e significato della canzone di Folcast a Sanremo 2021 nuove proposte