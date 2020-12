Sanremo 2021: il regolamento del Festival al via il 2 marzo su Rai 1

Il Festival di Sanremo 2021 ha il suo regolamento ufficiale. La Rai ha diffuso le regole su cui si baserà la kermesse canora che quest’anno andrà in scena, sempre dal Teatro Ariston, dal 2 al 6 marzo 2021. Rispetto allo scorso anno ci sono un paio di novità: il ritorno del Televoto dalla prima serata e l’aumento dei big in gara (saranno 26). Confermata poi la mancanza di eliminazioni per i big. Come lo scorso anno, inoltre, anche la serata speciale farà media ai fini della classifica provvisoria. Le canzoni dei Campioni devono avere una durata massima di 4 minuti e valgono le “solite” raccomandazioni sulla natura di “canzone nuova”. (QUI il regolamento completo)

Giurie

Ma quali sono le giurie del Festival di Sanremo 2020 stabilite nel regolamento? In tutto sono quattro: demoscopica, sala stampa, orchestra (o musicisti) e televoto. Vediamole insieme.

Giuria Demoscopica: chi sono e come funziona

La giuria Demoscopica è composta da un campione statisticamente rappresentativo di almeno 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica che voteranno da casa attraverso un sistema di votazione elettronico. Non è chiaro se siano sempre le stesse persone a votare ogni sera.

Giuria Sala Stampa: chi sono e come funziona

La giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web è composta da giornalisti accreditati a Sanremo 2020 della carta stampata, tv, radio e web e voterà secondo modalità che saranno indicate prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2021 dall’Ufficio Stampa RAI.

Giuria Orchestra (Musicisti): chi sono e come funziona

L’organico dell’Orchestra del Festival è composto da musicisti professionisti, parte dei quali viene scelta da Rai sulla base di riconosciute qualità e parte viene invece messa a disposizione dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo; a questi si aggiungono coristi professionisti, scelti da RAI sulla base di riconosciute qualità.

Televoto: come funziona

La votazione mediante Televoto (votazione da telefonia fissa e da telefonia mobile) avverrà nel rispetto del regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del predetto Regolamento AGCOM, è espressamente vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o SMS e/o da utenze che forniscono servizi di call center. L’inosservanza dei predetti divieti comporterà comunque l’immediata esclusione dei responsabili e comunque della canzone e relativo Artista, anche ai sensi di quanto infra previsto nel presente Regolamento, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento a tutela e salvaguardia della RAI e di Sanremo 2021.

Premi

Abbiamo visto regolamento e giurie del Festival di Sanremo 2021, ma quali sono i premi in palio? Oltre ai vincitori delle sezioni Campioni e Nuove Proposte, potrà essere premiata l’interpretazione della Canzone d’Autore più votata nel corso della serata. Verranno inoltre assegnati i Premi della Critica, Premio al Miglior Testo e Premio alla Migliore Composizione Musicale. Nel corso delle cinque Serate potranno essere attribuiti, d’intesa con il Direttore Artistico e con RAI-Direzione di Rai Uno, i riconoscimenti della Città di Sanremo a grandi artisti della musica contemporanea.

