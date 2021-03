Sanremo 2021, il regolamento della quarta serata: chi vota e come

Qual è il regolamento e il programma della quarta serata del Festival di Sanremo 2021 in programma oggi, venerdì 5 marzo 2021? La 71esima edizione del festival della canzone italiana arriva al giorno della finale dei giovani. Scopriremo quindi chi sarà il campione delle Nuove proposte. Inoltre ascolteremo tutte le 26 canzoni dei Big in gara. Una serata dunque decisiva e molto lunga. Ma chi vota e come nella quarta serata del 5 marzo? Ecco il regolamento ufficiale di stasera e il programma.

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2021 si esibiranno tutti i 26 Campioni. Le canzoni verranno votate dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute venerdì e quelle ottenute nelle serate precedenti. Nel corso della serata di venerdì ci sarà anche la finale delle Nuove proposte: si ascolteranno le quattro canzoni rimaste in gara che verranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica dei quattro brani finalisti e la prima in classifica verrà proclamata vincitrice della sezione Nuove Proposte.

Giurie

Abbiamo visto il programma e il regolamento della quarta serata di venerdì 5 marzo, ma quali sono le giurie del Festival di Sanremo 2021 stabilite nel regolamento? In tutto sono quattro: demoscopica, sala stampa, orchestra (o musicisti) e televoto. Vediamole insieme.

Giuria Demoscopica: chi sono e come funziona

La giuria Demoscopica è composta da un campione statisticamente rappresentativo di almeno 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica che voteranno da casa attraverso un sistema di votazione elettronico. Non è chiaro se siano sempre le stesse persone a votare ogni sera.

Giuria Sala Stampa: chi sono e come funziona

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

La giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web è composta da giornalisti accreditati a Sanremo 2021 della carta stampata, tv, radio e web e voterà secondo modalità che saranno indicate prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2021 dall’Ufficio Stampa RAI.

Giuria Orchestra (Musicisti): chi sono e come funziona

L’organico dell’Orchestra del Festival è composto da musicisti professionisti, parte dei quali viene scelta da Rai sulla base di riconosciute qualità e parte viene invece messa a disposizione dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo; a questi si aggiungono coristi professionisti, scelti da RAI sulla base di riconosciute qualità.

Televoto: come funziona

La votazione mediante Televoto (votazione da telefonia fissa e da telefonia mobile) avverrà nel rispetto del regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del predetto Regolamento AGCOM, è espressamente vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o SMS e/o da utenze che forniscono servizi di call center. L’inosservanza dei predetti divieti comporterà comunque l’immediata esclusione dei responsabili e comunque della canzone e relativo Artista, anche ai sensi di quanto infra previsto nel presente Regolamento, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento a tutela e salvaguardia della RAI e di Sanremo 2021.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Quanto guadagna Barbara Palombelli: stipendio e cachet di Sanremo 2021 Barbara Palombelli co-conduttrice a Sanremo 2021: chi è, carriera, marito Chi è Francesco Rutelli, il marito di Barbara Palombelli, co-conduttrice di Sanremo 2021