Sanremo 2021, le pagelle degli abiti della seconda serata del Festival

SANREMO 2021 PAGELLE ABITI – Seconda serata: si parte con una nuova carrellata di look gustosi e croccanti. Parola d’ordine? Osare. Ma chi oserà nel giusto modo sul palco dell’Ariston? Quale sarà il look più cool e quello invece da lanciare (letteralmente) nel dimenticatoio? Quello che è certo è che i marchi più importanti al mondo vogliono essere protagonisti del Festival. Oggi più di ieri. Oggi più che mai. Più agguerriti di sempre. Ancora una volta vi prometto voti e commenti ai look senza se e senza ma. Ancor più rigidi di ieri. Perché solo uno/a solo, questa sera, conquisterà il 10 e lode.

AMADEUS

Si continua con lo smoking (by Gai Mattiolo) dalla giacca lucente, che brilla grazie alle luci dell’Ariston. Ma è così difficile scegliere un bel completo total black dal fit ripensato? Meno male che Fiorello lo ha coperto con la giacca di piume simil-Lauro. VOTO: 5, sperando nel domani.

GRETA ZUCCOLI

Un altro abito vintage sul palco dell’Ariston, all’insegna della sostenibilità evoluta. La cantante, infatti, indossa una abito rosso dalla linea morbida e leggermente arricciata, impreziosito dalla lavorazione crystal mesh, appartenente alla collezione Dolce&Gabbana dell’autunno-inverno 2018/19. Romantica, come la canzone. VOTO: 8.

