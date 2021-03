Sanremo 2021, le nuove proposte: chi sono i 10 giovani in gara

Come sempre al Festival di Sanremo 2021 non ci saranno solo i big, ma anche i giovani o meglio: le nuove proposte. Per la 71esima edizione il direttore artistico, Amadeus, ha eliminato la sfida diretta. La gara degli otto giovani di Sanremo 2021 prevede solo due gironi da quattro, nella prima e nella seconda serata. I primi due classificati nei rispettivi gironi avranno poi accesso alla finale del venerdì in cui si sfideranno i quattro artisti per conquistare il titolo di vincitore della categoria. Ma vediamo insieme chi sono i cantanti nuove proposte (giovani) del Festival di Sanremo 2021. Di seguito l’elenco con le rispettive canzoni:

Gaudiano – “Polvere da sparo”

Avincola – “Goal!”,

Folcast – “Scopriti”,

Davide Shorty – “Regina”

WrongOnYou – “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

Dellai – “Io sono Luca”

Elena Faggi – “Che ne so”

Streaming e tv

Abbiamo visto chi sono i giovani (nuove proposte) del Festival di Sanremo 2021, ma dove vedere le loro performance in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

