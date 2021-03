Sanremo 2021, i 26 cantanti (big) in gara al Festival

SANREMO 2021 CANTANTI – Dal 2 al 6 marzo 2021 su Rai 1 va in onda il Festival di Sanremo 2021 che vedrà 26 cantanti (big o campioni) sfidarsi con le rispettive canzoni inedite. Tanti artisti di tanti generi diversi che calcheranno il palco del teatro Ariston per la prima volta vuoto (il pubblico non potrà accedere a causa dell’emergenza Covid). Ma vediamo insieme i 26 partecipanti al Festival e i titoli dei loro brani:

Francesco Renga: “Quando trovo te”

Coma_Cose: “Fiamme negli occhi”

Gaia: “Cuore amaro”

Irama: “La genesi del tuo colore”

Fulminacci: “Santa Marinella”

Madame: “Voce”

Willy Peyote: “Mai dire mai (La locoura)”

Orietta Berti: “Quando ti sei innamorato”

Ermal Meta: “Un milione di cose da dirti”

Fasma: “Parlami”

Arisa: “Potevi fare di più”

Gio Evan: “Arnica”

Maneskin: “Zitti e buoni”

Malika Ayane: “Ti piaci così”

Aiello: “Ora”

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band: “Il farmacista”

Ghemon: “Momento perfetto”

La rappresentante di lista: “Amare”

Noemi: “Glicin”

Random: “Torno a te”

Colapesce e Dimartino: “Musica leggerissima”

Annalisa: “Dieci”

Bugo: “E invece sì”

Lo Stato Sociale: “Combat pop”

Extraliscio feat. Davide Toffolo: “Bianca luce nera”

Francesca Michielin e Fedez: “Chiamami per nome”

Giurie

Abbiamo visto l’elenco dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021, ma quali sono le giurie che votano gli artisti? In tutto sono previste tre giure: demoscopica, televoto e stampa. Nelle prime due serate, martedì e mercoledì, oltre alla giuria demoscopica per questa edizione viene reintrodotto il televoto. Nella serata di venerdì entra in campo la giuria della sala stampa, ma solo per la votazione che riguarda i Big (cantanti Sanremo 2021); nella stessa serata, il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto fra i quattro finalisti dal giudizio contemporaneo di giuria demoscopica, giuria della sala stampa e televoto. Le stesse tre giurie saranno poi chiamate a esprimersi nella serata finale di sabato in due diverse occasioni: prima per scegliere, nel plotone dei Big in gara, i nomi dei tre finalisti, infine per proclamare il vincitore della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo in onda su Rai 1.

