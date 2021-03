Sanremo 2021, le pagelle degli abiti della quarta serata del Festival

SANREMO 2021 PAGELLE ABITI – Sanremo 2021, quarta serata. Si ricomincia ad ascoltare le canzoni in gara, dopo la pausa dedicata alle cover. I cantanti tornano a stupire con look nuovi e ricercati. Alcuni di questi outfit sono perfino custom-made, ovvero realizzati ad hoc per la kermesse. Unici, da collezione. Altri, invece, provengono direttamente dagli archivi dei marchi, perché la parola chiave di questo anno è sostenibilità. Il mio compito questa sera sarà quello di giudicare i look prima della finale di domani. Storicamente, in fatto di moda, il quarto giorno è sempre quello più sorprendente. E da ricordare. Vedremo.

AMADEUS

Nulla: mi arrendo. Non riusciremo mai a vederlo con un completo elegante e minimal. Almeno a Sanremo Questa sera la giacca è azzurra scintillante. Perché non prende spunto dai look di Fiorello? VOTO 5.

FIORELLO

Scegliere Giorgio Armani è sempre una certezza. I suoi smoking sono un inno all’eleganza Made In Italy. VOTO 8.

BEATRICE VENEZI

Anche qui, Giorgio Armani. L’abito mixa blu e rosso e non rinuncia neanche alle paillettes. Perché quindi aggiungere anche l’effetto glitter sulla pelle? Non esageriamo. VOTO: 7.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

ANNALISA

Uno smoking indossato sulla pelle. Elegante e raffinato. Come Nicola Brognano, designer che lo ha realizzato per Blumarine. Non manca il tocco rock: l’applicazione fluida nera sul revers. VOTO: 8.

AIELLO

Piume sul back della maglia, collana di brillanti e scarpe chunky impreziosite. Un look sofisticato, molto ricercato. Uno stile per nulla sussurrato. Per non dire altro. VOTO: 7 e mezzo.

MANESKIN

Gender fluid all’ennesima potenza. Tra tulle, ricami brillanti, body sensuali e ombretti deluxe. Il look by Etro è perfetto per la performance. VOTO: 9.

BARBARA PALOMBELLI

In un tailleur bianco ottico di Giorgio Armani, la giornalista illumina il palco dell’Ariston. Finalmente la vediamo con un look wow anziché i soliti abiti per il daytime di Forum. Aspetto un bel gown dress ora. VOTO: 9.

NOEMI

In cady di seta nero con profondo scollo a V e taglio a impero, l’abito è impreziosito da profili e cintura di crystal mesh. Tutto Dolce&Gabbana. Che bello questo nuovo capitolo. VOTO: 8.

ORIETTA BERTI

Rosa e argento. Non mancano i tacchi altissimi (i suoi preferiti!) e le paillettes sulla mantella. Amerei vederla in abito lungo. Chissà, forse domani… 😉

VOTO: 8 e mezzo.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Leggi anche: 1. I 26 cantanti in gara al Festival / 2. Le 8 nuove proposte / 3. I testi delle canzoni in gara

Potrebbero interessarti Rolls Royce: il testo della canzone di Achille Lauro nel quadro di Sanremo 2021 Sanremo 2021, il testo integrale del monologo di Achille Lauro nel quadro della quarta serata del Festival Me ne frego: il testo della canzone di Achille Lauro nel quadro di Sanremo 2021