Sanremo 2021, gli abiti di Fiorello per la serata finale del Festival

Quali sono gli abiti (giacche e vestiti) che Fiorello ha deciso di indossare per la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2021 in programma oggi, 6 marzo? Anche per questa 71esima edizione delle kermesse canora, il comico siciliano, ospite fisso della manifestazione, vestirà giacche e completi di Armani, così come già fatto l’anno scorso. Di seguito gli abiti indossati da Fiorello durante la serata finale del Festival di Sanremo 2021:

QUI TUTTI GLI ABITI DI FIORELLO

Lo stilista degli abiti di Fiorello

Qual è lo stilista di Fiorello per la serata finale del Festival di Sanremo? A vestire il comico e co-conduttore della kermesse al fianco di Amadeus è lo stilista Giorgio Armani. Fedeltà a Re Giorgio dall’alba al tramonto: durante le cinque ore di diretta televisiva quotidiana come nel tempo libero (poco) Fiore è d’Armani vestito: tute e maglie della linea sportiva EA7 durante lo sport, stile casual di Emporio Armani durante le prove pomeridiane e le conferenze stampa, eleganza sopraffina della linea Giorgio Armani nelle serate.

