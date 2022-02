Chi è Sangiovanni, il cantante uscito da Amici in gara a Sanremo 2022

Chi è Sangiovanni, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2022? Per molti si tratta del giovane artista uscito dalla scorsa edizione di Amici, vincitore della categoria Canto e al secondo posto nella classifica generale. Ora per lui la grande occasione di farsi conoscere al vasto pubblico che segue il Festival, in gara tra i Big con la canzone Farfalle. Ma chi è Sangiovanni, qual è il vero nome, le canzoni, la carriera, l’età, la vita privata, la fidanzata e Instagram? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Carriera e canzoni: Amici, nome vero, età

Classe 2003, è nato a Vicenza il 9 gennaio, ha dunque 19 anni. Nonostante la giovane età, Sangiovanni ha già all’attivo alcuni grandi successi come Malibù. Il suo vero nome è Giovanni Pietro Damian. “Mi hanno sempre detto che non sembro un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e quindi ho deciso di chiamarmi Sangiovanni”, ha spiegato il cantante, in gara a Sanremo 2022. La musica per lui è come una cura, lo aiuta a risolvere un sacco di problemi. Ha frequentato il liceo scientifico Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza, lasciandolo al quarto anno per partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Si è avvicinato al mondo della musica quando a sedici anni ha iniziato a scrivere i primi brani.

La svolta per la sua giovane carriera si è avuta nel 2020 quando è entrato nella scuola di Amici, dove ha trionfato nella categoria cantanti e si è piazzato al secondo posto della classifica generale. Durante la partecipazione al talent di Maria De Filippi, Sangiovanni ha pubblicato i singoli Lady, Tutta la notte e Hype, che insieme ai brani dell’anno precedente hanno scalato la classifica italiana. Quello di maggior successo è stato Lady, certificato quadruplo disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Il 14 maggio 2021 è uscito per Sugar Music il primo EP omonimo del cantante, che è entrato direttamente in vetta alla classifica italiana degli album e che in due settimane ha ottenuto il suo primo disco di platino, cui se ne è aggiunto un secondo nel successivo luglio un altro ancora a settembre per le oltre 150mila unità di vendita totalizzate a livello nazionale.

Nella settimana di uscita Sangiovanni ha ottenuto il suo primo singolo numero uno grazie a Malibu. Malibu è risultato il brano di maggior successo del 2021 secondo la FIMI. Successivamente ha pubblicato i singoli Raggi gamma e Perso nel buio, quest’ultimo in collaborazione con Madame, inclusi nella riedizione digitale del suo EP. Il cantante promuoverà la sua musica attraverso il Sangio Live Tour, la sua prima tournée nazionale, con nove date fissate per maggio 2022.

Vita privata: la fidanzata Giulia Stabile

Ha dichiarato di avere sofferto per tanti anni di ansia avendo subito episodi di bullismo da parte dei compagni di classe e da parte dei professori. Amico stretto della cantante Madame, conosciuta al liceo a Vicenza, Sangiovanni dal 27 dicembre 2020 è sentimentalmente legato a Giulia Stabile, ballerina e vincitrice della ventesima edizione di Amici.

La loro storia ha fatto sognare tutti i fan di Amici e, nonostante le difficoltà una volta conclusa quella straordinaria avventura, è proseguita anche al di fuori della scuola. Dolci e innamoratissimi, si sono dati sostegno fin qui in tutte le fasi della loro carriera, e di certo la ballerina sarà la sua prima fan anche a Sanremo 2022. Su Instagram Sangiovanni è seguito da oltre 1 milione e mezzo di persone.