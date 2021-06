Sangiovanni, il giovane cantante di soli 18 anni uscito dall’ultima edizione di Amici che gode di maggiore successo, si lascia andare in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha raccontato il periodo difficile che ha vissuto in adolescenza: “La scuola era diventata un inferno. Un conto è quando vieni bullizzato dai compagni, un altro conto è quando anche i professori ti dicono: ‘Tu non combinerai mai niente nella vita’. Mi chiudevo in camera senza amici, incompreso”.

“Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho preso pure dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorate davvero. Hai presente quei film horror dove c’è un demone interiore che ti imbruttisce? Quando le mie parole finivano sulle note del telefono era come se, per un po’, me ne potessi liberare”, continua Sangiovanni.

Ad Amici Sangiovanni si è innamorato di Giulia Stabile: “Lei mi aiuta tantissimo. A volte la guardo e le dico: ‘Ma come fai a vedere il mondo così?’. Sto imparando, con qualche anno di ritardo, a essere il bambino che non sono mai stato”.

