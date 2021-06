Sangiovanni, il cantante uscito dall’ultima edizione di Amici che gode di maggiore successo, è stato preso di mira da un passante che lo ha insultato e sbeffeggiato perché era vestito di fucsia, il colore preferito dall’ex concorrente del talent di Maria De Filippi.

A raccontare la triste vicenda è stato Sangiovanni. Nelle stories Instagram il giovane artista racconta: “A un certo punto ho incrociato questo tipo e fa ‘ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. E non lo dico perché ci sto male, queste cose non mi toccano minimamente”. Quella di Sangiovanni, infatti, vuole essere una denuncia dell’arretratezza culturale in cui ancora versa l’Italia.

“Non darò mai la soddisfazione di vedermi star male e non gliela darò mai vinta – ha aggiunto il cantante di Amici – me ne frego abbastanza. Volevo dirvelo solamente per farvi riflettere su quanto in Italia ci sia ancora una forte chiusura mentale e forse non solo nel nostro Paese. Non siamo liberi di essere quello che vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come vogliamo o di amare chi ci pare senza essere giudicati. Però si può combattere. So che voi siete con me – ha chiosato – grazie per il supporto e l’affetto”.

TV / Chi è Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 2021 Musica / È morto Michele Merlo: l’ex concorrente di “Amici” aveva 28 anni