Chi è Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 2021 e fidanzata di Sangiovanni

La ballerina Giulia Stabile è la vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ma chi è? Cosa sappiamo di lei? Classe 2002, è nata a Roma (ha origini italo-catalane in quanto sua madre è spagnola). La ragazza ha vinto sia il circuito danza – con un riconoscimento di 50mila euro in gettoni d’euro – che il premio principale del valore di 150mila euro in gettoni d’oro. All’ultimo scontro la ballerina si è ritrovata contro il fidanzato Sangiovanni, il favorito della vigilia. Una gara senza tensioni, con grandi sorrisi e baci. I due si sono conosciuti dentro la scuola e si sono supportati a vicenda.

Giulia ha iniziato a ballare danza classica a 3 anni per poi lanciarsi nel modern: frequenta l’Accademia Balletto di Roma; poi entra a far parte della compagnia Nough Megacrew. Ha superato i provini di “Amici 2021”, ballando “TKN” di Rosalia e Travis Scott. La ballerina, all’interno della scuola, ha fatto un percorso di crescita professionale ma anche emotivo riuscendo a sviscerare il motivo delle sue insicurezze e del suo non credere in sé stessa.

Nome: Giulia Stabile

Giulia Stabile Luogo di nascita: Roma

Roma Data di nascita: 10 giugno 2002

10 giugno 2002 Segno zodiacale: Gemelli

Gemelli Professione: Ballerina

Ballerina Altezza: 160 cm

Tatuaggi: Giulia Stabile ha tatuati sull’avambraccio destro la scritta “…5, 6, 7, 8” chiaramente dedicata al conteggio dei passi della danza.

Profilo Instagram ufficiale: @ giugiulola

giugiulola Profilo Tik Tok Ufficiale: @giulia.stabile18

La lettera per il fidanzato

Come detto, Giulia Stabile è fidanzata con Sangiovanni, anche lui alunno (finalista) di Amici 2021. Commovente la lettera che la ragazza ha scritto al secondo classificato prima dell’ultima puntata: “Mi mancherà sorridere, guardandoti senza dire nulla. Quanto vorrei dirti quelle due paroline o semplicemente che ti trovo sempre bellissimo, che sei speciale e che vorrei baciarti (…) ci sarebbero troppe cose che mi mancherebbero di noi che sarebbe quasi impossibile riuscire a scriverle tutte. E poi vorrei rivivere ogni volta il primo bacio che non dimenticheremo mai. Nonostante tutto siamo la coppia perfetta”.