Chi è Samuel Rosica, l’alunno de Il Collegio 7

Chi è Samuel Rosica, l’alunno de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Samuel ha 14 anni e viene da Bitonto, un paese della provincia di Bari. Si definisce un po’ matto perché fa tante bravate e fa casino. Per lui a scuola ci si diverte e basta. Infatti ha preso 56 note e per questo è stato anche sospeso. Frequenta l’istituto agrario per poi dare una mano al padre che fa l’imprenditore dell’olio. Nel tempo libero, fa il dj e suona per qualche evento. Riesce ad avere tutto quello che chiede. Il padre dice ‘Samuel è come l’acqua del mare, c’è da impazzire’.

Streaming e tv

